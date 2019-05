Assange-saken gjenopptas i Sverige

Det offentliggjorde visestatsadvokat Eva-Marie Persson i den svenske påtalemyndigheten på en pressekonferanse mandag.

– Nye omstendigheter har gjort at vi må revurdere vår tidligere avgjørelse, sa Persson med tanke på at svensk påtalemyndighet la vekk saken mot Assange for to år siden.

Hun viste til at Ecuador ikke lenger gir Assange politisk asyl og at han sitter i varetekt i Storbritannia.

Eva-Marie Persson i den svenske påtalemyndigheten offentliggjorde mandag at de gjenopptar saken mot Julian Assange. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Skjellig grunn til mistanke

– På grunn av dette og at Julian Assange har blitt frihetsberøvet i Storbritannia, har bistandsadvokatene til den fornærmede bedt om at etterforskningen av voldtekt skal gjenopptas, sa Persson.

– Derfor har jeg bestemt at saken gjenopptas, sa visestatsadvokaten.

Hun påpekte at saken ikke ble henlagt på grunn av manglende bevis for to år siden. Hun la også til grunn for sin avgjørelse at svenske domstoler tidligere har slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke Assange for voldtekt.

Ifølge Persson kommer USA til å formelt be om at Assange blir utlevert til dem senest den 14. juni 2019.

Sannsynligheten for at Sverige får Assange utlevert, ville ikke Persson spekulere i, men sier at avhør av Assange uansett vil være mulig å gjennomføre enten via videolink eller i Storbritannia.

En eventuell svensk tiltale må være klar innen 17. august 2020.

Ettersøkt

I november 2010 ble WikiLeaks-grunnleggeren ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Saken var årsaken til at Assange i 2012 søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden i London. Assange fryktet at han ville bli utlevert til Sverige, og at landet igjen ville utlevere ham videre til USA.

Nå som Assange er pågrepet i London, ble saken tatt opp til ny vurdering. En av kvinnene som har anklaget Assange for overgrep, har bedt om at etterforskningen gjenopptas.

Tidligere i april ble det kjent at Assange må betale saksomkostningene for voldtektsetterforskningen i Sverige. Regningen er på 9 millioner svenske kroner.