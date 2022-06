– Charles er uegnet til å bli konge, sier politikeren Norman Baker.

Det var The Sunday Times som først kom med den oppsiktsvekkende historien.

Tre ganger mellom 2011 og 2015 skal prins Charles ha fått kontanter fra sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Han var statsminister i Qatar til 2013.

Én gang var det en koffert med 1 million euro. Det tilsvarer rundt ti millioner kroner. En annen gang skal sedlene ha ligget i poser fra det eksklusive varemagasinet Fortum & Mason, ifølge avisen.

Det siste har prinsens talspersoner i Clarence House senere nektet for overfor The Times. Men de har bekreftet at donasjonene ble mottatt i kontanter, noe som er uvanlig med den typen summer.

Tre ganger mellom 2011 og 2015 skal prins Charles ha fått kontanter fra sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Han var statsminister i Qatar til 2013. Foto: Skjermdump / The Times 27.juni 2022

Bak lukkede dører

Kofferten med penger ble overlevert i et privat møte i 2015. Prinsen møtte sjeiken i Clarence House, som er prins Charles' bolig og arbeidssted i London.

– Pengene ble umiddelbart overført til en av prinsens veldedige organisasjoner, som gikk gjennom avtalen og forsikret oss om at alle de riktige prosedyrer ble fulgt, lyder en uttalelse fra Clarence House.

Prins Charles må tåle at kontantgavene fra den tidligere statsministeren i Qatar undersøkes nærmere. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Pengene ble først telt opp av to av prinsens rådgivere før de ble overført til den veldedige organisasjonen Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF). Fondet gir stipender til ulike formål.

Det er ingen mistanke om at noen av pengegavene var ulovlige. Men det blir stilt spørsmål ved prinsens dømmekraft. Saken kan komme til å bli gransket.

– En million euro i kontanter stappet ned i poser eller en koffert og overlevert bak lukkede dører. Det er noe du kanskje kan forvente fra en søramerikansk narkobaron, men ikke fra arvingen til den britiske tronen, sier liberaldemokraten Norman Baker.

I tillegg til å være politiker og tidligere statsråd, har Baker skrevet en bok om det britiske kongehusets økonomi.

Politietterforskning og gransking

Både politiet i London og tilsynet for veldedige organisasjoner gransker allerede donasjonspraksisen rundt prins Charles.

I fjor høst skrev avisene The Mail on Sunday og The Sunday Times at en av prinsens nærmeste medarbeidere skal ha ordnet det slik at en saudiarabisk milliardær fikk britisk statsborgerskap og en utmerkels mot en gave på 1,5 million pund, eller over 18 millioner kroner, til prinsens veldedige prosjekter.

I februar i år startet politiet etterforskning av saken, som er knyttet til en annen av prins Charles' veldedige organisasjoner, The Prince's Foundation.

Nå stiller The Times følgende spørsmål ved prins Charles dømmekraft:

Hvor mye visste han?

Hvilke spørsmål stilte han om kontantene?

Hvor nøytral er han når han representerer Storbritannia i utlandet?

Prins Charles på besøk i Qatar i 2013. Her med daværende statsråd sjeik Abdulrahman bin Saud Al Thani. Foto: MOHAMMED DABBOUS / Reuters

Prins Charles besøkte Qatar flere ganger etter å ha mottatt pengene fra sjeik Hamad, blant annet mens han satt med makten.

Nå kommer kravene om at pengegavene granskes.

– Det er bekymringsfullt at rike mennesker kan gi bort poser med penger, uttalte kongehuskommentator Dickie Arbiter da saken ble kjent. Han har tidligere vært dronning Elizabeths pressetalsmann.

Han mener prins Charles har vært naiv.

– Den veldedige organisasjonens ledelse må granske hva som skjedde og hvordan, og finne ut hvor pengene kom fra.

Tilsynet som overser veldedige organisasjoner undersøker nå om saken skal granskes ytterligere.

– Vi vurderer informasjonen for å avgjøre om det er en rolle for tilsynet i denne saken, sier en talsperson.

Sjeik Hamads interesser

Under sjeik Hamads tid som Qatars leder, investerte han stort i London. Varehuset Harrods, skyskraperen The Shard og Londons OL-landsby i 2012 er noen av prosjektene han har finansiert.

The Times skriver at Qatar ga prins Charles hesten Dark Swan verdt 1,8 millioner kroner. Han bidro også til vedlikehold av arveprinsens slott i Skottland.

Det er også kommet påstander om at Qatar under hans ledelse finansierte terrororganisasjonen Nusrafronten, som var den syriske avdelingen til Al Qaida.

Til det skal han ha sagt det «kanskje» var tilfelle, men ikke noe han visste noe om.