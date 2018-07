Arrestert for å ha angrepet treåring med syre

Angrepet fant sted i en lokal butikk lørdag kveld. Gutten var med sine foreldre i butikken, og satt i en barnevogn da mistenkte kastet syre på ham.

Mandag opplyser lokalt politi at tre menn er arrestert. Ifølge BBC skal mennene være henholdsvis 22, 25 og 26 år gamle.

I tillegg ble en 39 år gammel mann arrestert søndag, mistenkt for å ha planlagt å påføre gutten grov kroppslig skade. Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet.

Treåringen ble skrevet ut fra sykehuset søndag, etter å ha blitt behandlet for kraftige brannskader på armer og i ansiktet.

– Vil ryste lokalsamfunnet

Mark Travis i det lokale politiet sier i en uttalelse at de jobber med å identifisere innholdet i væsken som ble brukt i angrepet.

Han opplyser i tillegg om at de jobber ut ifra en teori om at angrepet var tilsiktet.

– Hendelsen vil ryste lokalsamfunnet, og jeg vil forsikre lokale innbyggere om at vi skal gjennomføre en solid etterforskning, heter det videre i uttalelsen.

To syreangrep om dagen

Britisk politi har sett en skarp økning i antall angrep med syre de siste årene, og Storbritannia er i dag et av landene i verden med flest syreangrep per innbygger.

I gjennomsnitt registreres to angrep av denne typen hver dag.

Det antas i tillegg at mørketallene er høye.

Den britiske nasjonalforsamlingen er i gang med å jobbe frem et lovforslag som vil gi politiet rett til å straffe personer som bærer etsende væsker uten gyldig grunn.

Dagens lovverk setter imidlertid krav om tilstrekkelig mistanke for å kunne anholde potensielle angripere og analysere innholdet i væsken på stedet.

Syren oppbevares ofte i drikkeflasker og er nesten umulig å identifisere uten å gjennomføre en kjemisk analyse.

Et bilde tatt 18. juli 2017 viser en demonstrasjon mot syreangrep i London. Personene på bildet jobber med å levere varer på motorsykkel. Motorsyklister er spesielt utsatt for angrep med syre, fordi ranere tar i bruk den etsende væsken til å sette dem ut av spill og stjele kjøretøyet deres. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Bruker syre som ransvåpen

Til tross for økningen i antall angrep, er det sjelden ofrene er så unge som i denne saken. Angrepene er i hovedsak relatert til gjengkriminalitet, eller konflikter i forbindelse med uteliv.

Majoriteten av angrepene har funnet sted i London, men det har også kommet inn rapporter om lignende hendelser andre steder i Storbritannia.

Politiet rapporterer om at syre blir tatt i bruk som et våpen av ranere, som kaster væsken i ansiktet på ransofrene for å avlede dem og stjele eiendelene deres.

Tidligere i år ble en britisk tenåring dømt til ti års fengsel, etter å ha sprayet syre i ansiktet på motorsyklister så han kunne stjele kjøretøyet deres.

Worcesters representant for Overhuset, Robin Walker, fordømmer angrepet og beskriver det som «forferdelig», ifølge BBC.

– Det blir et sjokk for alle. Det er forferdelig at noen kan utføre et slikt angrep mot et lite barn.

Ifølge AP opplyste han i tillegg om at de vurderer å innføre strengere straffer for personer som dømmes for syreangrep.