Ifølge Mark Brnovich har delstaten undersøkt mer enn 1000 klager på at stemmesedler skal ha blitt gjort ugyldige.

Den republikanske statsadvokaten sier til Fox Business at de ikke fant noe bevis for svindel eller bevis for noe som vil endre utfallet av valget.

Selv om flere medier, inkludert NRK, allerede har erklært at Biden vinner Arizona, gjenstår det fremdeles noen stemmer som ikke er talt opp.

Ifølge Brnovich er det «høyst usannsynlig» at Trump klarer å ta igjen Biden, selv om det statistisk sett er mulig.

Trump nekter for å tapt valget

President Donald Trump og hans kampanje har så langt nektet å innrømme at han tapte valget til Joe Biden.

Isteden har han gjentatte ganger påstått at demokratene «har stjålet valget» og at det er foregått uregelmessigheter, uten at han har lagt fram noe bevis for dette.

Administrasjonsminister Brad Raffensperger i Georgia har bedt om en omtelling i delstaten fordi valgresultatet ble så jevnt. Han tror ikke omtellinga vil endre resultatet vesentlig. Foto: Brynn Anderson / AP

Trump forsøker nå å gå rettens vei i flere delstater for å oppheve valgresultatet.

Blant delstatene det strides om er Georgia. Her har administrasjonsminister Brad Raffensperger beordret omtelling for hånd på grunn av det jevne valgresultatet.

Flere delstater har egne regler for automatisk omtelling dersom marginene er små eller om en av kandidatene ønsker det.

Mener Georgia har talt riktig

Ifølge den republikanske administrasjonsministeren i Georgia er det så langt ingen spor av utbredt valgjuks i delstaten.

Raffensperger sier til CNN at han mener stemmesedlene «er talt riktig», og tror ikke de vil finne avvik som er store nok til at det vil endre Bidens ledelse.

Joe Biden har rundt 14.000 flere stemmer i Georgia enn Trump.

Trump har også forsøkt å gå til sak mot valgresultatet i Michigan. Han vant Michigan i forrige presidentvalg i 2016. I år tapte han med rundt 148.000 stemmer, ifølge Reuters.