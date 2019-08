Argentina trues av statlig konkurs

«Høyere usikkerhet og økende fare for konkurs», heter det i meldingen fra Fitch, som er et av de tre store ratingbyråene i verden.

Byrået nedgraderer Argentinas økonomiske utsikter med to punkter til «CCC», som er den laveste ratingen før statlig konkurs. Og byrået forventer et fall i landets økonomi med 2,5 prosent i år.

«Årsakene til nedgraderingen er økt politisk usikkerhet etter primærvalget den 11. august, en strammere pengepolitikk, og en forventet forverring i økonomien», heter det videre i meldingen fra ratingbyrået Fitch.

Nedgraderingen er enda en elendig nyhet, etter en uke med stor dramatikk i argentinsk politikk og økonomi.

Voldsomt børsfall

Sist mandag stupte børsen i Buenos Aires mer enn 35 prosent, etter at den reformvennlige presidenten Maurico Macri hadde gjort det overraskende dårlig ved primærvalget dagen før.

President Mauricio Macri kjemper for sitt politiske liv og for Argentinas økonomi. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

President Macri fikk bare 32 prosent av stemmene under primærvalget, som er et slags «prøvevalg» foran presidentvalget i oktober.

Samtidig fikk venstresidens presidentkandidat, Alberto Fernández, en oppslutning 48 prosent.

Dette var sjokktall for investorene, som har satset tungt på at den sittende presidentens reformpolitikk vil lykkes og at han blir gjenvalgt til høsten. Og det som vakte størst bekymring er at Fernández stiller til valg sammen med den tidligere presidenten Cristina Kirchner – den sterkeste motstanderen av dagens reformpolitikk.

Har vært her før

Etter dagens nedgradering av landets kredittverdighet blinker alle varsellamper i Argentina. For argentinerne vet bedre enn de fleste hva en statlig konkurs innebærer.

Siste gang det skjedde var ved årsskiftet 2001-2002, da bankvesenet falt sammen, folk mistet sparepengene sine og landet opplevde en orgie av plyndring og vold.

Konkursen i 2002 førte til plyndring og voldsomme opptøyer der rundt 40 mennesker ble drept. Foto: RICKEY ROGERS / REUTERS

Ved inngangen til 2002 levde 30 prosent av argentinerne under FNs fattigdomsgrense. To måneder senere var tallet steget til utrolige 54 prosent – en av de mest brutale statlige konkurser i den vestlige verdens nyere historie.

Og konkursen i 2002 var på ingen måte den første i landets dramatiske historie.

Hundre år med konkurser

På slutten 1920-tallet var Argentina et av verdens rikeste land, med høyere kjøpekraft pr. innbygger enn både Frankrike og Storbritannia. Og uttrykket «rik som en argentiner» var velkjent.

Men fra da av har landet opplevd en lang rekke statlige konkurser, omfattende politisk vanstyre og flere militærdiktaturer.

I dag er Argentina nummer 64 på lista over verdens rikeste land, etter flere stater i Afrika. Og i år er det altså ventet en ny økonomisk nedgang, i tillegg til at det er stor politisk usikkerhet i forbindelse med presidentvalget i slutten av oktober.

Dårlig nytt for Norge

– En alvorlig situasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Men han understreker at den norske satsingen i Argentina er langsiktig. Foto: Arnt Stefansen

De siste dagers utvikling er dårlige nyheter også for norske myndigheter og selskaper, som har satset tungt på Macris reformer. I mars i fjor deltok rundt 60 norske bedrifter i Norges første statsbesøk til Argentina på mer enn 50 år.

Og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at den markedsvennlige politikken til den argentinske regjeringen var en forutsetning for besøket. Hvordan vurderer han situasjonen nå?:

– Vår satsing på Argentina er langsiktig. Vårt økonomiske forhold er solid og gjenspeiler relasjoner som er bygget opp gjennom mange år. Vi har tro på at dette vil fortsette, selv om børsfallet vi nå har sett stiller landet i en alvorlig situasjon.

Flere norske selskaper har fulgt opp fjorårets statsbesøk med betydelige investeringer.

Norwegian åpnet i fjor høst sin første rute mellom Europa og Argentina. Og Equinor har gått inn i flere prosjekter, både i olje og fornybar energi. I forrige uke kunngjorde selskapet en investering på 1,7 milliarder kroner i et argentinsk vindprosjekt.