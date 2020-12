Argentina sier ja til selvbestemt abort

– Det blir lov, sa senatets president Cristina Kirchner etter mer enn 12 timer debatt.

Vedtaket innebærer at det blir fri adgang til å ta abort frem til 14. uke i svangerskapet.

Frem til nå har abort kun vært tillatt dersom kvinnen er blitt voldtatt eller hvis en fødsel har medført fare for liv og helse.

Flere hundre tusen ulovlige aborter blir gjennomført hvert år i Argentina, ifølge AFP.

Lang dags ferd

Under senatsmøtet i Buenos Aires har 58 av de 72 senatorene holdt innlegg – mange av dem sterkt følelsesladet – før avstemningen startet.

Forslaget om å tillate fri abort fikk flertall i kongressen, det argentinske underhuset, tidligere denne måneden.

Et tilsvarende lovforslag i 2018 fikk også støtte i kongressen, men ble nedstemt i senatet med 38 mot 31 stemmer.

Denne gangen gikk det aborttilhengernes vei, og Argentina er dermed det første store landet i Latin-Amerika som tillater selvbestemt abort.

Avstemningen i det argentinske senatet er blitt fulgt med stor spenning over hele Latin-Amerika. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Verdens strengeste

Blant latinamerikanske kvinner i fruktbar alder bor bare rundt 3 prosent i land med fri abort.

Det viser tall fra Guttmacher-instituttet før nattens avstemning i Argentina. Regionen har dermed de strengeste abortlovene i verden.

I seks land er abort forbudt under alle omstendigheter. Disse landene er Nicaragua, Haiti, El Salvador, Honduras, Surinam og Den dominikanske republikk.

I de alle fleste landene i regionen er det forbud mot abort, men det gjøres unntak i spesielle tilfeller. I følgende land i Latin-Amerika er det fri abort: Cuba, Uruguay, Puerto Rico og Guyana. Det viser en oversikt fra BBC.

I tillegg kommer Fransk Guyana, som ikke er en selvstendig stat, men et fransk fylke.

Nattens vedtak i Argentina er derfor et svært viktig signal til resten av regionen – og til verden.

– Forbudet mot selvbestemt abort har ikke ført noe godt med seg, sier Argentinas president, Alberto Fernandez. Foto: ESTEBAN COLLAZO / AFP

«De rike tar abort. De fattige dør»

Det er Argentinas venstreregjering som har tatt initiativet til lovforslaget om selvbestemt abort. Et av de viktigste argumentene for regjeringen er at tusener av kvinner – særlig de fattige – har dødd etter mislykkede abortinngrep.

– Kriminaliseringen av abort straffer sårbare og fattige kvinner på en urimelig måte, sa president Alberto Fernandez, da den nye loven ble lagt frem.

Ifølge myndighetene blir det hvert år tatt mellom 370.000 og 520.000 ulovlige aborter i Argentina.

De rike reiser vanligvis til land med fri abort, der de får inngrepet utført under trygge forhold.

Et kjent uttrykk i Latin-Amerikas abortdebatt er dette: «De rike tar abort. De fattige dør.»

Kirke og macho

Det brukes sterke virkemidler i den argentinske abortstriden – som denne modellen av et blodig foster. Foto: APTV

– Kirkens innflytelse er den viktigste grunnen til at motstanden mot abort er så sterk, sier den kjente argentinske feministen Rita Segato:

Mer enn 60 prosent av argentinerne er katolikker, og den katolske kirken er en mektig abortmotstander. Men også de evangelikalske frikirkene har vært aktive i kampen mot den nye abortloven.

– Abort handler om å kontrollere kvinner – ikke om å redde det ufødte liv, sier Rita Segato.

– Kvinnens rett til bestemme over sin egen kropp truer de sterkeste kreftene i Latin-Amerika – machokulturen og den katolske kirken, sier den kjente feministen.