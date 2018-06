Historisk abortvedtak i pavens hjemland

Latin-Amerikas aborttilhengere jubler etter vedtaket. Med 129 mot 125 stemmer vedtok den argentinske kongressen fri abort i de første 14 ukene av svangerskapet.

Vedtaket kom etter en dramatisk debatt, der utfallet var uvisst helt frem til avstemningen i torsdag ettermiddag, norsk tid. Flere av de folkevalgte bestemte seg under selve debatten.

Tusener av mennesker demonstrerte – både for og imot selvbestemt abort – foran parlamentet mens debatten og avstemningen pågikk.

KNAPT FLERTALL: Med knapt flertall vedtar det argentinske underhuset, Kongressen, å tillate selvbestemt abort. Nå går saken til overhuset, Senatet, for endelig vedtak. Foto: HUGO VILLALOBOS / AFP

Vannskille i Latin-Amerika

Det er det argentinske overhuset, Senatet, som til syvende og sist avgjør spørsmålet om fri abort i Argentina.

Men uansett utfall er det et historisk vedtak som er gjort i Kongressen. Og skulle Senatet støtte vedtaket, er det snakk om et vannskille i Latin-Amerika når det gjelder dette store stridsspørsmålet.

Latin-Amerika har verdens strengeste abortlover, og tusener av kvinner har dødd under enorme lidelser etter å ha fått utført ulovlige abortinngrep.

«Roma midt imot»

Gårsdagens vedtak er et stort nederlag for den katolske kirken, og ikke minst for pave Frans, som selv er argentiner, og som har prøvd å påvirke sine landsmenn til å si nei til å tillate abort.

I et brev til argentinske biskoper ber pave Frans om at de «forsvarer livet og rettferdigheten» i forbindelse med abortdebatten.

Dagens lovverk i Argentina tillater kun abort dersom kvinnen er blitt voldtatt eller hvis en fødsel vil sette hennes liv i fare.

PAVENS HJEMLAND: Argentinske Pave Frans konstaterer med sorg at hans landsmenn «taler Roma midt imot» i abortsaken. Foto: Riccardo De Luca / Ap

Det er antatt at rundt en halv million argentinske kvinner tar ulovlig abort hvert år, og mer enn 100 dør under inngrepet.

Barn tvinges til å føde

Latin-Amerikas abortlover er blitt karakterisert som «middelalderske», og de har ført til mange menneskelige tragedier. Barn helt ned til 10-11-års-alderen er blitt tvunget til å føde – i noen tilfeller etter å ha blitt voldtatt av familiemedlemmer.

Chiles president Sebastián Piñera vakte forferdelse da han i sin forrige presidentperiode møtte en gravid 11-åring, og etterpå uttalte:

– Hun er veldig tapper. Hun lovet å passe barnet som sin yndlingsdukke.

Andre gravide er blitt lenket til sykesengen for å hindre flukt etter at de har søkt medisinsk hjelp som følge av en ulovlig abort.

HARDE FRONTER: «Å ta abort er å drepe», mener denne demonstranten foran parlamentet i Buenos Aires. Frontene er harde i den argentinske abortkampen, Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Bare fire land

Latin-Amerika har altså de strengeste abortlovene i verden, og bare fire land i området tillater i dag selvbestemt abort: Uruguay, Cuba, Guyana og Puerto Rico. I tillegg er det fri abort i Mexico City.

I resten av Latin-Amerika er det forbud mot abort, men i de aller fleste land tillates det såkalte «terapeutiske aborter» – dersom morens eller barnets liv er i fare, eller hvis det er snakk om voldtekt.

I tre land, El Salvador, Honduras and Nicaragua, er det kategorisk forbud mot å ta abort.

Kirke og machokultur

IKKE VETO: Argentinas president Mauricio Macri er selv abortmotstander, men vil ikke legge ned veto dersom de folkevalgte i begge kamre vedtar fri abort. Foto: IAN LANGSTON / AFP

Den katolske kirken er den sterkeste forsvarer av de strenge abortlovene i Latin-Amerika. 70 prosent av latinamerikanerne er katolikker, og selv om tallet har sunket en del det siste tiåret er innflytelsen fortsatt sterk.

I tillegg er den latinamerikanske «macho»-kulturen fortsatt dominerende, selv om kvinners rettigheter er styrket de siste tiårene.

Forskere som jobber med kvinnepolitikk hevder motstanden mot abort i stor grad handler om menns frykt for å miste makt og innflytelse, og i mindre grad om respekt og omsorg for det ufødte liv.

Abortmotstanden svekkes

Vedtaket i Argentinas nasjonalforsamling bekrefter en varig tendens i retning av mer liberale abortlover i Latin-Amerika.

STRENGE LOVER: Latin-Amerika har verdens strengeste abortlover, og Argentina kan nå stake ut en ny kurs i regionen. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Uruguay vedtok selvbestemt abort i 2014, og både i Brasil, Mexico, Colombia og Chile er abortlovene blitt mindre strenge de siste årene.

Chile hadde inntil i fjor noen av de strengeste abortlovene i verden, men etter en lang og bitter politisk prosess ble det gjort flere unntak fra abortforbudet.

Nå er det store spørsmålet om Argentina vil bli det første store landet i Latin-Amerika som tillater fri abort.