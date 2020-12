Bitter strid om abort i Argentina

«De rike tar abort. De fattige dør». Slik lyder et dystert ordtak her i Latin-Amerika.

«Hvert år blir det tatt mellom 370.000 og 520.000 ulovlige aborter i Argentina», opplyser myndighetene.

Nå vil landets venstreregjering ha en ny lov som tillater selvbestemt abort:

– Kriminaliseringen av abort straffer sårbare og fattige kvinner på en urimelig måte, sier president Alberto Fernandez.

For to uker siden sendte han sitt lovforslag til den argentinske kongressen, og dermed er en ny og bitter abortkamp i gang i landet.

Argentinas president går i spissen for å tillate selvbestemt abort i landet. Foto: ESTEBAN COLLAZO / AFP

Forslaget går ut å tillate abort, uten begrensninger, frem til 14. uke i svangerskapet. I dag er det kun tillat å ta abort dersom kvinnen er blitt voldtatt, eller hvis det medfører fare for hennes liv å føde barnet.

Splitter landet

For to år siden vant aborttilhengere en historisk seier, da den argentinske kongressen stemte for et lovforslag om å tillate fri abort. Men i Senatet trakk abortmotstanderne det lengste strået.

Siden da har landet skiftet regjering, og presidenten går nå i spissen for en ny avstemning. Det har ført til en voldsom mobilisering på begge sider, med demonstrasjoner i gatene over hele landet. Dette til tross for at Argentina er hardt rammet av koronapandemien.

– Vi må forsvare vårt krav i gatene, sier en ung kvinne, som deltar i en demonstrasjon til støtte for den nye abortloven foran Kongressen i Buenos Aires.

Argentinas aborttilhengere har valgt håpets farge som sitt symbol. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

– De folkevalgte kan vi ikke stole på. Mange i de store partiene er imot abort uten å tone flagg, så vi vet ikke hva de vil stemme. Det blir en hard kamp denne gangen også – men vi skal kjempe og vi skal vinne, sier hun til TV-byrået Reuters.

«Ja til livet»

Mens ja-siden bruker grønt som sitt symbol, har nei-siden valgt himmelblått – som i nasjonens flagg. Abortmotstandernes viktigste slagord er «ja til livet», og de bruker kraftige virkemidler.

Under en stor protestaksjon i Buenos Aires bæres en enorm modell av et foster fremst i toget. Og det legges frem sterke vitnesbyrd:

"Jeg ble voldtatt, og sier nei til abort", står det på plakaten til abortmotstanderen Lillian Gonzales. Foto: Reuters TV

– Jeg ble voldtatt da jeg var 18, og selvsagt tenkte jeg på å ta abort, sier den nå 51 år gamle Lillian Gonzales, til Reuters.

– Men jeg tenkte at hvis barnet skal dø, så vil ikke jeg leve heller. Og jeg endte med å føde en gutt, som i dag er min store stolthet i livet, sier Gonzales, som bærer en stor plakat der det står: «Jeg ble voldtatt, og sier nei til abort».

Kirke og macho

Den katolske kirken er en mektig abortmotstander, som har sterk støtte hos argentinsk-fødte pave Frans. Men også de evangeliske frikirkene deltar aktivt i kampen mot en ny abortlov.

– Kirkens innflytelse er den viktigste grunnen til at motstanden mot abort er så sterk, sier den kjente argentinske feministen Rita Segato:

– Abort handler om å kontrollere kvinner – ikke om å redde det ufødte liv. Kvinnens rett til bestemme over sin egen kropp truer de sterkeste kreftene i Latin-Amerika – machokulturen og den katolske kirken, sier hun.

Kirken er en mektig kraft i kampen mot selvbestemt abort i Latin-Amerika. Foto: MATIAS BAGLIETTO / Reuters

Verdens strengeste

Blant latinamerikanske kvinner i fruktbar alder bor bare rundt 3 prosent i land med fri abort. Det viser tall fra Guttmacher-instituttet. Regionen har dermed de strengeste abortlovene i verden.

I seks land er abort forbudt under alle omstendigheter. Disse landene er Nicaragua, Haiti, El Salvador, Honduras, Surinam og Den dominikanske republikk.

I de alle fleste landene i regionen er det forbud mot abort, men det gjøres unntak i spesielle tilfeller. I følgende land i Latin-Amerika er det fri abort: Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana og Fransk Guyana. Det viser en oversikt fra BBC.

Argentina kan bli det første store landet i Latin-Amerika som innfører selvbestemt abort. Det vil være et svært viktig signal til resten av regionen – og til verden.