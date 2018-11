Åpner for bruk av tiger og neshorn i medisin

Kroppsdeler fra tigre, neshorn og andre truede dyrearter brukes i Asia i produksjonen av tradisjonell medisin. Tigerpenis, bjørnegalle og skjell fra pangoliner (skjelldyr) er blant det som brukes i enkelte behandlinger.

Siden 1993 har handel med horn fra neshorn, bein og andre kroppsdeler fra tigre vært forbudt i Kina – et forbud som skulle forhindre utryddelse av de truede dyrene. Nå opphever kinesiske myndigheter forbudet.

Kroppsdeler i pulverform

Myndighetene understreker at handelen vil bli strengt regulert, og at det kun er leger ved sykehus som er godkjent av den statlige administrasjonen for tradisjonell kinesisk medisin som får anledning til å benytte pulver laget av horn fra neshorn og bein fra tigre.

Det åpnes også for import i forskningsøyemed, samt til såkalt «midlertidig kulturutveksling». Hva det siste innebærer er uklart.



Det finnes en rekke tigeroppdrett i Kina, og forsker Zhong Bo sier til Aftenposten at oppdrett av dyr kan være en løsning som gjør at man slipper å jakte på dem.

Frykter økt etterspørsel

Legaliseringen skjer kort tid etter at FN-organet, Verdens helseorganisasjon (WHO), oppdaterte sin database for sykdomsdiagnoser. Den oppdaterte databsen inneholder diagnoser som åpner for behandlingsmetoder basert på tradisjonelle kinesiske metoder, skriver Aftenposten.

Naturvernere frykter følgene av legalisering og mener at selv en begrenset handel vil føre til økt etterspørsel etter slike produkter og at det vil gå ut over kampen mot ulovlig handel.

– Dette innebærer ikke bare at risikoen for at ulovlig handel vil skje under dekke av å være lovlig, men også at etterspørselen som har falt siden forbudet ble innført, nå på nytt vil øke, sier Margaret Kinnaird i World Wildlife Fund (WWF).

– Veldig alvorlig

BEKYMRET: Truls Gulowsen i Greenpeace sier opphevelsen av forbudet er svært alvorlig. Foto: Monica Løvdahl

Også Greenpeace Norge er bekymret.



– Dette er veldig alvorlig, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.



Gulowsen håper Kina ser reaksjonene fra resten av verden og snur.



– Situasjonene for neshorn og tigre er ekstremt kritisk, med bestandstap og ulovlig jakt drevet av dette medisinske tullet, sier han.



Han tror opphevelsen av forbudet vil føre til mer ulovlig jakt.



– Det er ekstremt få både tigre og neshorn, og artene er på randen av utryddelse. Når de får dette potensielle frislippet for ulovlig jakt, frykter jeg det blir spikeren i kista for disse fantastiske dyrene.

Statussymbol

Kina var tidligere verdens største marked for elfenbein, men innførte i desember 2017 forbud mot all omsetning av produkter fra utrydningstruede elefanter.

Elfenbein blir sett på som et statussymbol i Kina, der det også er stor etterspørsel etter andre utrydningstruede dyrearter og produkter laget av disse, blant annet skjell fra pangolin.