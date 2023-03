Iran og Israel var i årtusener nære allierte, men vennskapsbåndet ble kuttet da Ayatolla Khomeini kom til makten i 1979.

I en ny tale snakker Israels statsminister Benjamin Netanyahu imidlertid direkte til det iranske folket:

– Vår felles fiende er det islamske regimet, sier han i et intervju med den eksil-baserte TV-kanalen Iran International.

Israel har flere ganger kritisert det iranske regimet for utvikling av atomvåpen.

Nå snakker han om at iranere har flombelyst truslene fra egne myndigheter gjennom demonstrasjonene i landet.

– Regimet er livredd fordi det iranske folk har avslørt dets sanne natur for verden.

Ifølge Netanyhu vil Israel og det iranske folket omsider finne sammen:

– Jeg tror når det iranske folk er frigjort fra det morderiske grepet til dette regimet, vil det være en oppblomstring av iransk sivilisasjon, økonomi og kultur. Du vil se et samarbeid mellom Iran og Israel som folk ikke kan forestille seg.

Motstander av atomavtale

Netanyahu er motstander av atomavtalen som flere vestlige ledere har ønsket å gjenopplive.

Han mener sanksjonskuttene i avtalen ikke beriker iranere, men deres ledere.

IRANSKE MISSILER: Atomvåpentrusselen fra Iran oppleves stadig større for landets naboer. Foto: Vahid Salemi / AP

Ifølge den israelske statsministeren bør vestlige ledere reagere overfor regimet.

– Jeg ber dem bidra til å frigjøre det iranske folket, både for deres skyld, men også for vår egen sikkerhet.

– Til de som sier at hvis vi handler mot regimet, vil vi møte en krig, vil jeg si: Dere vil møte en krig, potensielt en atomkrig, hvis dere ikke gjør det.

I endring

Iran-ekspert Arvin Khoshnood er ikke uenig i advarselen.

– Regimets natur er aggressiv. Det er en institusjonalisert versjon av terrorgruppen Den islamske staten (IS). Det har som mål å spre sin ideologi, med utgangspunkt i Midtøsten, for å styrke sin makt og innflytelse globalt.

IRAN-EKSPERT: Arvin Khoshnood har forsket på Iran-spørsmål i flere år. Han sier at sanksjonslettelser har understøttet terrorfinansiering og undertrykkelsespolitikk. Foto: PRIVAT

Ifølge eksperten styrkes bare regimet når sanksjoner fjernes.

– Lettelsene har slettes ikke kommet befolkningen til gode, noe som er tydelig ved den økende fattigdommen i landet.

Khoshnood tror tilnærmingen til regimet i Iran er i endring, men at troen på diplomatiske løsninger henger igjen.

Han mener et tegn på endring er at den nyetablerte eksil-opposisjonen deltok på sikkerhetskonferansen i Munich. Iranske tjenestemenn ble ikke invitert.

Et annet tegn er invitasjonen til den iranske kronprinsen Reza Pahlavi for å holde tale i EU. Og et tredje er at det er flertall i EU-parlamentet for å terrorstemple Revolusjonsgarden.

INN I VARMEN: De tre iranske opposisjonsfigurene Masih Alinejad, Nazanin Boniadi og Reza Pahlavi deltok på sikkerhetskonferansen i Munich. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

– Alt dette viser at mange vestlige politikere mener man bør støtte det iranske folk i deres forsøk på å styrte regimet. På en annen side, har EU fremdeles ikke gitt opp troen på en ny atomavtale.

Venner i fortid og fremtid

I mellomtiden blir forholdet mellom Iran og Israel mer anspent.

Tidligere har Ayatollah Khamenei kalt den jødiske staten for «en ondartet kreftsvulst» som må «fjernes og utryddes».

Med nyheten om at iranske uranpartikler er anriket til rett under grensen for hva som er nødvendig til bruk i atomvåpen, oppfattes Khameneis trussel mer reell.

Slik tråkker også lederskapet i Iran på folkets ønske om vennskap med sine israelske naboer, sier Khoshnood.

– De to folkene har ingenting imot hverandre og håper å leve side om side som, ikke bare fredelige naboer, men naboer som kan samarbeide og støtte hverandre. Historisk har de gjort dette, og i fremtiden kan de gjøre det samme.