Iran har nylig henrettet fire unge menn som var dømt til døden i forbindelse med protestene i landet. Ytterligere to unge menn står angivelig for tur. Det melder nyhetsbyrået AFP.

NRK gjør oppmerksom på at det er sterke bilder fra Iran i denne saken.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk er sterkt kritisk til det som skjer i landet.

– Den iranske regjeringen benytter rettsforfølgelse og dødsstraff som våpen for å straffe dem som deltar i protester og for å skape frykt i befolkningen for å fjerne all dissens. Det er stikk i strid med internasjonal menneskerettslov, heter det i en uttalelse fra Türk.

HARD KRITIKK: To menn ble dømt til døden i desember i denne rettssaken i Iran. Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Drap godkjent av staten

Protestbølgen i Iran startet i september etter at den unge kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.

To menn ble henrettet ved henging 7. januar i år. De hadde blitt dømt for å ha tatt livet av en soldat fra landets paramilitære styrke under demonstrasjoner i november.

Iran henrettet også to menn 12. desember i fjor. Også de var dømt for å ha tatt livet av en soldat.

De drepte mennene skal ha blitt nektet å se bevisene mot seg, ifølge The Guardian. Rettsakene ble også holdt bak lukkede dører.

EN AV DEMONSTRANTENE: Myndighetene i Iran gjennomførte en offentlig henrettelse av en mann i byen Mashhad i desember. Foto: AFP

Ytterligere 18 iranere er hittil dømt til døden.

Opp mot 100 demonstranter skal også være tiltalt for forhold som kan føre til dødsstraff, ifølge FN.

Høykommissæren for menneskerettigheter mener at dette kan sammenlignes med «drap godkjent av staten».

– Slik bruk av rettsvesenet for å straffe mennesker som benytter seg av sine helt grunnleggende rettigheter, som å delta i eller organisere demonstrasjoner, er statlig sanksjonerte drap, slår Türk fast.

Uvanlig hard kritikk

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er uttalelsen fra FNs høykommissær uvanlig krass.

Han understreker at rettssakene ikke har blitt ført i tråd med vanlige rettsprinsipper.

Det blir sagt at tilståelser blant annet har blitt tvunget fram ved hjelp av tortur.

VIL HA STANS: FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk er uvanlig hard i sin kritikk av de mange dødsdommene i Iran etter omfattende demonstrasjoner. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Irans regjering vil tjene sine egne og det iranske folks interesser bedre ved å lytte til folks klager, og ved å gjennomføre de juridiske og politiske reformene som er nødvendige for å sikre respekt for meningsmangfold, ytrings- og forsamlingsfrihet, samt kvinners rettigheter på alle områder, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter videre.

Demonstrasjonene i Iran har vart i flere måneder etter at en 22 år gammel kvinne døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i september. Foto: AP

Kalt inn på teppet

Den iranske ambassadøren ble kalt inn til Utenriksdepartementet etter at de to mennene ble henrettet i landet lørdag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt oppfordret Iran til å stanse med dødsstraff da hun idag møtte den iranske ambassadøren.

– I møtet med den iranske ambassadøren i dag understreket vi at det som skjer i Iran, er helt uakseptabelt og må stanse, sier utenriksministeren til VG.

– Vi har på det sterkeste fordømt henrettelsene av personer som har deltatt i demonstrasjonene etter Mahsa Aminis tragiske dødsfall. Vi har oppfordret Iran til å stanse bruk av dødsstraff og til å respektere menneskerettighetene, sier Huitfeldt.

Den iranske ambassadøren mener derimot at landets svar på demonstrasjonene er berettiget.

Ambassadøren hevder at over 100 medlemmer av landets sikkerhetsstyrker er døde og tusenvis er blitt skadet i demonstrasjonene, ifølge VG.

Han påstod også at myndighetene hadde beslaglagt 8000 våpen og eksplosiver fra demonstrantene.

AVVISER KRITIKK: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA har skylda for de omfattende demonstrasjonene i landet. Foto: AFP

Krever stans

Volker Türk legger press på myndighetene i Iran for å få i stand en reise til landet.

Der ønsker han å møte landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

– Jeg gjentar min oppfordring til Irans regjering om å respektere folks liv og stemme, om straks å innføre et moratorium på dødsstraff og om å stanse alle henrettelser, sier Türk.

Han påpeker videre at Iran må ta oppriktige steg i retning av nødvendige reformer som kreves av deres eget folk for å beskytte menneskerettighetene.

Ifølge Reuters hevder myndighetene i Iran at USA står bak demonstrasjonene i landet.

De mener også at urolighetene må slås ned for å sikre landets uavhengighet.