– Med øyeblikkelig virkning kreves det at alle sier «Jai Hind!» på slutten av hver kunngjøring; etter en liten pause og med stor inderlighet, står det i et rundskriv til de ansatte i Air India fra driftsdirektør, Amitabh Singh.

Uttrykket kan oversettes med Heia India, Seier til India eller Lenge leve India. En av lederne i Air India har, i følge NPR, sagt til indiske medier at de ansatte i selskapet skal gjenspeile nasjonens følelser på denne måten.

Direktivet kommer når forholdet til nabolandet Pakistan er dårligere enn på lenge, som en følge av et selvmordsangrep i februar som drepte 40 indiske soldater i den omdiskuterte Kashmir-regionen. India beskylder Pakistan for å beskytte separatistgruppen som stod bak angrepet.

Det har i ukene etterpå vært flyangrep, nedskyting av fly og trefninger over våpenhvilelinjen i regionen.

Både begeistring og kritikk

Noen viser stor begeistring på Twitter for pålegget fra ledelsen i Air India og mener at det bør innføres for jernbanen også.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre spør om patriotisme er det rette for et flyselskap som ikke har gått med overskudd siden 2007, og at det heller burde sørge for bedre service og mer presise avganger.