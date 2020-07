Anklager Trumps valg som USAs ambassadør til Norge for rasisme

Nå krever en sentral politiker i Washington at han må trekke seg fra jobben.

Inngikk forlik

Bakgrunnen er at Burkhalter var med på å lage en brosjyre om en lokalpolitiker fra Georgia.

Gordon Joyner stilte til valg som fylkesmann i et område nord i delstaten og i brosjyren ble han karikert med stort krøllete hår, mørkere hudfarge, forstørrede øyenbryn og skjelende øyne, ifølge Washington Post.

Valget er ikke svart-hvit stod det. Der svart var skrevet over karikaturen av Joyner og hvitt over motkandidaten.

Joyner saksøkte den gangen Burkhalter og de tre andre som stod bak brosjyren, med det resultatet at det ble inngått et forlik. Burkhalter var med på å signere en unnskyldning til Joyner, samt gi han en ukjent pengesum.

– Må trekke seg

Problemet for Burkhalter nå, er at han ikke opplyste noen om dette i sitt brev til Senatet. Det er det Robert Menendez, som sitter i utenrikskomiteen i Senatet for Demokratene, nå reagerer på.

– Disse handlingene bør diskvalifisere enhver fra å få Senatets godkjenning. Jeg ber derfor om at nominasjonen trekkes umiddelbart, skriver Robert Menendez i brevet, som er sendt til stabssjefen i Det hvite hus.

– I en tid der vold og rasisme overfor svarte øker, er det utenkelig at en mann med slike holdninger kan bli nominert til en så fremtredende politisk posisjon. Han må derfor trekke seg umiddelbart, heter det videre i brevet.

«Rasistisk drittpakke»

Brosjyren vakte oppmerksomhet da den ble utgitt også. Avisen Atlanta Journal kalte den en «rasistisk drittpakke».

Ifølge Washington Post så skal Burkhalter ha argumentert med at hensikten med brosjyren var å opplyse hvite velgere i området om at Joyner var svart.

Washington Post har forsøkt å få kontakt med Burkhalter, Det hvite hus og det amerikanske utenriksdepartementet uten hell. NRK har ikke lykkes å få kontakt med den amerikanske ambassaden i Oslo.

Burkhalter var «speaker» for Representanthuset i Georgia i 18 år fra 1992, der han fokuserte på å fremme økonomisk utvikling, forretningsvekst og livskvalitet i Atlanta-området, heter det i presentasjonen av ham fra Det hvite hus. Senere har han gjort karriere innen eiendomsutvikling.

Burkhalter har ikke offisielt overtatt som ambassadør.

Tidligere ambassadør Kenneth Braithwaite reiste tilbake til USA 8. februar i år etter to år i stillingen. Før det så stod jobben tom i to og ett halvt år etter at Trump vant valget i 2016.