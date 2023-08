Siste: Opposisjonspartiet Construye opplyste på en pressekonferanse søndag at den nye presidentkandidaten er Christian Zurita, ikke miljøvernaktivisten Andrea Gonzalez som stilte som den dreptes visepresidentkandidat, og som så sent som lørdag var partiets fremste navn.

Kilder til partiet sier at hun fortsatt vil stille som kandidat, selv om hun ikke er utpekt av partiets ledelse.

Forrige uke ble Fernando Villavicencio skutt og drept gjennom bilruta etter et valgkampmøte onsdag.

«Min modige Fer, du vil få en gate oppkalt etter deg i Alausí. Dét og mye mer», skrev hun fredag på Instagram, sammen med et bilde av de to.

Presidentkandidaten var født i Alausí, en landsby i Ecuador.

De to var politiske makkere og stilte til valg sammen. «Min modige Fer, du vil få en gate oppkalt etter deg i Alausí. Dét og mye mer», skrev Andrea Gonzalez Nader på sin Instagram-konto. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Fernando er uerstattelig for oss

Avdøde Villavicencio kalte Ecuador en «narkostat» og lovet å bekjempe kriminelle gjenger og narkotikakarteller, ifølge CNN.

Ecuador har, med sine 18 millioner innbyggere, gått fra å være et av de fredeligste landene i Sør-Amerika, til å bli et voldssentrum.

Presidentkandidat Fernando Villavicencio talte på et partimøte bare minutt før han ble skutt og drept. Han var svært kritisk til korrupsjon og narkokartellenes makt langt inn i politikernes korridorer. Foto: API / AP

– Å tie og gjemme seg mens kriminelle dreper innbyggere og myndigheter er både en feig og en delaktig handling, sa Villavicencio.

Før han ble politiker, var han korrupsjonsjeger og gravejournalist.

Han gikk etter landets mektigste, og beskyldte ekspresidentene Rafael Correa og Lenin Moreno, samt den sittende presidenten Guillermo Lasso, for korrupsjon.

Både den tidligere presidenten Lenin Moreno og avtroppende president Guillermo Lasso, er begge beskyldt for korrupsjon. Foto: EDUARDO SANTILLAN / AFP

– Fernando er uerstattelig for oss, for landet og for framtiden til våre barn. Kampene hans tar vi med oss videre, sa Andrea Gonzalez Nader på en pressekonferanse før helgen.

– Jeg forstår og klemmer de som deler denne sorgen med oss. Vi ber alle, som kjenner på dette ønsket om å reagere, om å foreta seg noe, at de beholder roen og demokratiet, sa hun videre.

Ifølge en rapport fra organisasjonen «Front Line Defenders», fortsatte Latin-Amerika å være den dødeligste regionen for menneskerettighetsbekjempere i verden i 2022.

Men det er første gang at en presidentkandidat er drept i landet.

Les også: Her bruker de kokain som bygningsmateriale

Vil begrave mafiaen

I dag er det duket for TV-sendt debatt mellom de åtte presidentkandidatene i Ecuador. Presidentvalget i landet finner sted neste søndag, den 20. august.

Men det er usikkert om den tomme stolen til den avdøde presidentkandidaten vil dekkes med et svart sørgebånd, eller av hans nye arvtaker.

Ifølge avisa El Universo i Ecuador forbyr loven kandidater å gi avkall på politiske verv som de allerede har gått til valg på. Er det slik, vil ikke Andrea Gonzalez Nader kunne trekke seg som kandidat som visepresident.

Det nasjonale valgrådet (CNE) i Ecuador ser nå på søknaden om bytte av presidentkandidat, skriver partiet «Constrye» på X, tidligere Twitter.

Andrea Gonzalezs er nå innstilt som presidentkandidat etter at hennes makker ble skutt og drept – mindre enn to uker før valget i Ecuador. Foto: Carlos Noriega / AP

«Fernando kjempet til siste slutt for å redde oss fra denne grelle situasjonen med straffrihet, som vi er fanget i», heter det i en uttalelse fra partiet i på deres nettsider.

«Dersom det han ofret skulle være godt for noe, så er det å begrave mafiaen, de kriminelle som er utkledd som politikere», heter det videre.

Ecuador er et viktig transittland for kokainproduksjonen i nabolandet Colombia.

Likeverdige partnere

Duoen Andrea Gonzalez Nader og avdøde Fernando Villavicencio ble kjent for mange år siden, da hun var miljøaktivist og han jobbet som journalist.

De satte seg for første gang ned for å diskutere et politisk samarbeid i 2020, fortalte Nader i et intervju med avisa El Universo i juli i år.

«Han kjemper mot korrupsjon, jeg for en bærekraftig utvikling», sa hun videre.

Grønn økonomi, bærekraftig utvikling og klimaforandring er de tre stolpene Gonzalez ønsket å jobbe med i en eventuell regjering.

I tillegg til å bekjempe narkotrafikanter, er det viktig å bekjempe de som driver med ulovlig hogst, salg av dyr og gruvedrift, mener hun.

«Alt ender til slutt opp i de samme lommebøkene, og med disse pengene kjøper de våpnene som de dreper oss med», sa hun til avisa.

Gjenglederen Jose Adolfo Macias, kjent som «Fito», ble lørdag overført til et høysikkerhetsfengsel i Ecuador. 4000 soldater og politifolk bisto i aksjonen. Gjenglederen skal ha truet den avdøde presidentkandidaten. Foto: Forsvaret i Ecuador / AFP

Fernando Villavicencio, sa selv i en opptreden at det ikke er sant at han ba henne være hans visepresident.

«Vi møttes på halvveien. Her er det ikke en mannssjåvinist som har spurt den kvinnelige kollegaen om hun kunne bli med. I dette landet har kvinnene kjempet og vunnet sin plass. Det har også Andrea Gonzales. Hun er en modig kvinne, en miljøaktivist (..)» fortsatte han.

– Staten er direkte ansvarlig

Den avdøde presidentkandidatens enke, Veronica Saruaz, holdt i går pressekonferanse i Quito.

– De beskytta ham ikke slik de burde ha gjort. Staten hadde ansvaret for sikkerheten rundt Fernando. Staten er direkte ansvarlig for drapet på min mann, Fernando Villavicencio, sa enken.

Hun ankom lokalet i skuddsikker vest og med hjelp på hodet. Med seg hadde hun en tungt bevæpnet sikkerhetsvakt.

Enken Veronica Sarauz mener staten er direkte ansvarlig for at mannen ble brutalt drept. De hadde ansvaret for mannens, og presidentkandidatens, sikkerhet, forteller hun. Foto: Dolores Ochoa / AP

Da mannen døde, satte han seg ikke inn i en skuddsikker bil. Sikkerhetsvaktene rundt ham var ikke bevæpnet, og det var heller ingen sikkerhetssperring rundt lokalet.

– Det gjenstår at staten svarer på en rekke spørsmål om hva som skjedde. Sikkerhetsvaktene hans gjorde ikke jobben sin. Jeg ønsker ikke å tro at de solgte mannen min slik at han kunne bli drept på denne uverdige måten, sa Saruaz videre.

Enken sa også at det er ulovlig at Andrea Gonzalez Nader stiller som presidentkandidat i mannens fravær.

Med hånden på sikkerhetsvakten, forlot hun lokalet.

– Den modigste personen i Ecuador

Fredag tok familie og venner farvel med Fernando Villavicencio nord for Quito.

– Jeg vil at verden skal vite at Fernando Villavicencio, den modigste personen i Ecuador de siste 15 årene, ble drept for å ha snakke høyt om, og kjempet mot narkotikakriminalitet, sa Martha Roldós, datter av en annen ekspresident, ifølge The Guardian.

Den avdøde presidentkandidatens datter, Tamia Villavicencio, tar farvel i farens begravelse før helgen. Foto: Henry Romero / Reuters

– Han etterlot seg en utfordring til alle ecuadorianere: Vi kan ikke stemme for dem som tillater narkopolitikk og mafiaer, sa hun videre.