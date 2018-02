Nå spilles dramaet ut i Cape Town, der parlamentet ligger. Alle var forberedt på årets store begivenhet, presidentens tale om rikets tilstand.

Da er det parader og stas, nasjonaldrakter i salen og damer med store hatter på galleriet.

Så kom beskjeden om at talen er utsatt. Det var tegnet. Presidenten er ikke i stand til å holde talen om rikets tilstand.

Det er første gang siden demokratiet ble innført i 1994 at denne talen utsettes.

«Folket elsker meg»

Speaker (leder for) i det sørafrikanske parlamentet, Baleka Mbete, kunngjorde tirsdag at Zumas tale om rikets sikkerhet var utsatt. Foto: SUMAYA HISHAM / Reuters

Sist søndag var tonen en annen. De seks fremste i regjeringspartiet ANC kom i kveldsmørket til presidentens bolig i Pretoria og ba ham gå av.

Zuma sa nei. Han hadde ikke gjort noe galt, sa han, og var dessuten elsket av folket. Da har han ikke fått med seg innholdet i rettsdokumentene, og heller ikke fått med seg debatten i avisene.

Tirsdag kom arbeidsutvalget i ANC sammen, splittet i synet på hva de skulle gjøre. Ifølge Mail & Guardian sukket utvalgets leder, visepresident Cyril Ramaphosa, og sa han hadde gjort sitt beste.

Men la til: «Jeg håper det er noen som har direkte kontakt med ham, som kan ta en prat». Det sier litt om tonen mellom landets nummer én og nummer to.

Møte på låven

Tirsdag kveld åpnet likevel Zuma dørene til presidentboligen i Cape Town, Groote Schuur, «Den store låven». Gjesten var visepresident Ramaphosa, som blir den neste presidenten om ANC vinner valget neste år. Ramaphosa har allerede overtatt som leder av ANC.

Han spurte Zuma om de kunne legge en plan. Ifølge avisa Mail & Guardian ble presidenten overbevist om at tiden var ute, og så på møtet som «konstruktivt».

Nå har de ryddet almanakken: Talen om rikets tilstand er utsatt. Møtet i ANCs landsstyre (NEC) – som har myndighet til å avsette ham – er flyttet til 17. februar.

De har kjøpt seg tid. Likevel haster det. Ryktene går, maktkampen i partiet hardner til og folk er i villrede.

I Cape Town er folk NRK møter på gaten, utålmodige. De kan ikke bli kvitt Zuma fort nok. Samtidig er de opptatt av at ANC ikke prøver å skjerme ham fra alle anklagene om korrupsjon. De ønsker en rettferdig rettsprosess.

Zumas menn

Julius Malema leder opposisjonspartiet EFF, som står bak mistillitsforslaget. Foto: SUMAYA HISHAM / Reuters

Zumas støttespillere ser at kampen er over. Å holde på Zuma-lojaliteten gjør dem uspiselige for den neste president.

Ramaphosas støttespillere spør seg samtidig hvem av Zumas folk de kan stole på. Han har hatt 70 mennesker i sin regjering, om man regner med statssekretærer og rådgivere. Hvor mange av dem er korrupte?

22. februar skal parlamentet stemme over et mistillitsforslag, rettet mot presidenten. Det er opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters som står bak.

Det ledes av Julius Malema, mannen som var leder av ANCs ungdomsorganisasjon og den gang støttespiller for Zuma.

Nå, som Zuma er på vei ut, vil det forslaget kunne få tilslutning av mange ANC'ere.

Men Zuma vil vokte seg for å sparket på grunn av sin udugelighet og korrupte adferd. Han vil heller gå av som en statsmann.

Hvis mulig. Det mest sannsynlige er han blir pepet ut i parlamentet.