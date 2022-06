Amnesty skuldar Russland for krigsbrotsverk i Kharkiv

Den langvarige bombinga av bustadområde i Kharkiv er vilkårlege angrep som drep og sårar hundrevis av sivile, og dei er derfor krigsbrotsverk. Det skriv Amnesty International i ein rapport om krigføringa i Ukrainas nest største by.

Dette gjeld angrep med både klaseammunisjon og andre typar rakettar eller artilleri utan styring, hevdar organisasjonen.

Klasebomber og landminer

Amnesty seier dei har bevis for at russiske styrkar i Kharkiv fleire gonger har brukt klasebomber av typen 9N210 og 9N235, og at det er sleppt landminer over byen.

Alle desse typane våpen er forbodne i ein internasjonal avtale.

Klasebomber er bomber, granatar eller stridshovud som opnar seg i lufta og slyngjer ut hundrevis av mindre sprengladningar over eit stort område.

På liknande vis blir landminer spreidde.

Det kombinerer «dei verst moglege eigenskapane til klaseammunisjon og antipersonellminer», ifølgje Amnesty.

Dei veit det fører til store sivile tap

Den fortsette bruken av slike unøyaktige våpen i folketette område, skjer med visse om at dei fører til store sivile tap. Det kan reknast som direkte angrep på sivile, heiter det i rapporten som vart offentleggjord måndag.

Rapporten viser i detalj korleis russiske styrkar har angripe sivile område i byen med 1,5 millionar innbyggjarar sidan invasjonen starta 24. februar.

– Folk har blitt drepne i heimane sine og i gatene sine, på leikeplassar og på gravlundar, medan dei har venta på nødhjelp eller handla mat og medisinar. Det seier rådgivar Donatella Rovera i Amnesty International.

12.000 brotsverk

Militærstyresmaktene i Kharkiv opplyser at 606 sivile er drepne og at 1248 er såra sidan krigen starta.

Ukraina har starta etterforskinga av over 12.000 moglege tilfelle av krigsbrotsverk.

Russland og Ukraina har ikkje underskrive den internasjonale konvensjonen som forbyr bruken av klasebomber og antipersonellminer.

Men Amnesty understrekar at «internasjonal humanitær lov forbyr vilkårlege angrep og bruk av våpen som rammar vilkårleg».

Vitne fortel

Amnesty har etterforska 41 russiske angrep som har drepe minst 62 menneske og såra nesten 200. I alt 160 menneske i Kharkiv er intervjua i to veker mellom april og mai.

Eit av vitna Amnesty har snakka med, fortel at ho mista begge beina i eit angrep med klasebomber.

57 år gamle Olena Sorokina var utanfor heimen sin då ho vart treft av granatsplintar. Ho mista det eine beinet omgåande, medan det andre måtte amputerast.

Naboen hennar vart drepen i det same angrepet. Dotter til naboen seier splinter sprengde seg veg gjennom bygninga.

– Sjølv om mor hadde vore innandørs, hadde ho blitt treft. Ho var sjanselaus i møte med eit slikt angrep, seier dottera.

