Amerikanske medier: Demokratene kunngjør ikveld at de starter riksrettsak mot Trump

Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus i USA, varsler en kunngjøring i 23-tida norsk tid.

Ifølge flere amerikanske medier kommer hun til å kunngjøre at representanthuset formelt innleder en riksrettsprosess mot presidenten.

Washington Post og New York Times er blant dem som erfarer hva Pelosi kommer til å si i kveld.

Hun sitter i kveld i møter med sine partifeller og komiteledere for å diskutere de neste skrittene. Demokratene anklager presidenten for å forsøke å bruke en utenlandsk leder i egen politisk vinning.

Demokraten Nancy Pelosi er leder i Representantenes hus. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Telefonsamtalen i sommer har gjort mer for tilhengerne av riksrett enn to år med Robert Muellers spesialetterforskning. Alt har blitt kjent på under en uke. Ukraina-samtalen er et veiskille for demokratene.

Ein etterretningsoffiser skal ha varsla at Donald Trump gjorde eit overtramp da han snakka med ein utanlandsk leiar, ifølgje amerikanske media. Du trenger javascript for å se video. Ein etterretningsoffiser skal ha varsla at Donald Trump gjorde eit overtramp da han snakka med ein utanlandsk leiar, ifølgje amerikanske media.

Joe Biden, som ønsker å bli demokratenes presidentkandidat, sier i kveld at nasjonens kjerneverdi står i fare og at president Trump driver med maktmisbruk.

– Vi har en president som tror han har ubegrenset makt, at han kan gjøre hva som helst og slippe unna med det. Presidenten tror at loven ikke gjelder for ham, sier Biden, som mener kongressen må innlede en granskning.

Fakta om riksrettsprosessen i USA Ekspandér faktaboks Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset.

Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, er også presidenttiden over for den sittende presidenten. For øyeblikket er det republikanerne som har flertall i Senatet.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken.

I 1999 ble Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med affæren med Monica Lewinsky. (NTB)

Nancy Pelosi har tidligere vært tilbakeholden med å starte en prosess som kan ende med riksrett mot presidenten, men nå har flere i partiet skiftet mening.

Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn. Tidligere visepresident Biden er blant de fremste i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020, og han kan dermed bli Trumps utfordrer.

Saken ble kjent etter at en tjenestemann i den amerikanske etterretningstjenesten slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Tjenestemannen varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, ifølge amerikanske medier.

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske Hunter Biden, Joe Bidens sønn. Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Få dager før samtalen ba Trump om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina skulle fryses. I ettermiddag understreket Trump at pengene ble utbetalt, men at han gjerne på nytt kan holde tilbake penger for å få flere land til å være med på spleiselaget.

Trump mener Europa burde ta et større ansvar for å støtte Ukraina.

Personen som varslet om telefonsamtalen ønsker nå å møte i kongressen, skriver Adam Schiff (D), som leder representanthusets etterretningskomite.

Torsdag skal Joseph Maguire, fungerende leder for nasjonal etterretning (DNI), møte i en åpen høring i etterretningskomiteen. Det er knyttet spenning til hva han vil si om varslerens klage på presidentens telefonsamtale.