Trump: – Dette er en heksejakt

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, tar til orde for en riksrettsprosess mot president Donald Trump.

Hun sa seint tirsdag kveld norsk tid at det bør startes etterforskning som kan lede fram mot en riksrettssak.

Pelosi understreket i kunngjøringen at «ingen er hevet over loven.»

LES OGSÅ: Representanthusets leder vil starte riksrettssak mot president Trump

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

–Trakassering

Det gikk ikke lang tid før presidenten langet ut på Twitter.

– De har ikke engang sett utskriften av samtalen. Dette er en heksejakt, skriver Trump.

Kort tid etter skrev han:

– TRAKASSERING!

Han skriver også at demokratene med vilje har valgt å ødelegge det han karakteriserer som en viktig dag i FN. Trump har også hevdet at en riksrettssak vil være gunstig for ham i presidentvalget neste år.

Senatet vil avgjøre om Trump blir dømt i en riksrettssak. I Senatet er det Trumps parti, Republikanerne, som har flertall – og det må to tredels flertall til for å dømme presidenten

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Får støtte fra partifelle

Kevin McCarthy er Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus. Foto: Tasos Katopodis / AFP

Kort tid senere fikk Trump støtte fra partifelle Kevin McCarthy, som er Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus.

– Pelosi er tilfeldigvis lederen i dette huset, men hun snakker ikke på vegne av hele USA i denne saken her, sa han under en tale i Kongressen.

McCarthy la også til at Pelosi alene ikke kan bestemme at hele forsamlingen skal støtte en riksrettsprosess.

Pelosi har det siste året høstet kritikk fra flere partifeller i Kongressen, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez, for å ha vært avvisende til å starte en riksrettsprosess. Nå har Pelosi snudd.

– Presidentens handlinger avslører at han har krenket sin ed, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i våre valg. Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, sa Pelosi under kunngjøringen.

– Dette gir Representantenes hus flere rettslige virkemidler Du trenger javascript for å se video.

Ukraina-samtale

Bakgrunnen er at presidenten forsøker å holde tilbake innholdet i et varsel mot ham. Varsleren reagerte på en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president i sommer.

Pelosi har tidligere vært tilbakeholden med å starte en prosess som kan ende med riksrett mot presidenten, men demokratene anklager nå presidenten for å søke hjelp fra en utenlandsk stat til å bli gjenvalgt.

Trump har tidligere sagt at utskriftene fra samtalen han hadde med Ukrainas president skal offentliggjøres onsdag.

– Dere vil se at det var en vennlig og helt passende samtale, sa han.

Demokratene vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn.

Biden kan bli Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020.

Fakta om riksrettsprosessen i USA Ekspandér faktaboks Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har til oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et enkelt flertall kan Representantenes hus bringe tiltaler mot en president. For øyeblikket er det demokratisk flertall i Huset.

Så skal det to tredelers flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, er også presidenttiden over for den sittende presidenten. For øyeblikket er det republikanerne som har flertall i Senatet.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-saken.

I 1999 ble Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med affæren med Monica Lewinsky. (NTB)