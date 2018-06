Amerikanske diplomater i Kina syke – skal ha hørt mystisk lyd

Ifølge avisen, som siterer anonyme tjenestemenn, blir flere ansatte ved konsulatet og deres familier, undersøkt av amerikanske leger som har blitt flydd inn til byen i Sør-Kina.

Det er ikke kjent hvor mange av de ansatte som har symptomer. Men det forventes at flere vil bli evakuert fra konsulatet.

PRIORITERT: Utenriksminister i USA Mike Pompeo, skal ifølge The New York Times gi saken i Kina høy prioritet. Foto: Mandel Ngan / AFP

I flere måneder har amerikanske tjenestemenn ved konsulatet vært bekymret for at diplomater har vært under angrep med mystiske lyder. Lydene kan gi symptomer som ligner en tilstand etter en hjernerystelse eller ved en mindre hjerneskade, opplyser det amerikanske Utenriksdepartementet til avisen.

Det er noen uker siden diplomatene i Guangzhou meldte om de første symptomene.

Farlig lyd

Man skal ikke lenger tilbake i tid enn i fjor høst siden amerikanske diplomater på Cuba opplevde noe som ligner.

Minst 21 amerikanere og fem canadiere ble syke på Cuba i fjor, i det som det amerikanske utenriksdepartementet definerte som et helseangrep, og som amerikanske tjenestemenn tror kan ha kommet fra en skjult akustisk enhet som sendte ut høyfrekvent lyd.

MYSTISK LYD: Nyhetsbyrået AP fikk etter de påståtte angrepene på Cuba tilgang til et lydopptak som skal være årsaken til helseplagene. Du trenger javascript for å se video. MYSTISK LYD: Nyhetsbyrået AP fikk etter de påståtte angrepene på Cuba tilgang til et lydopptak som skal være årsaken til helseplagene.

De amerikanske diplomatene mente at noen av angrepene var begrenset til bestemte rom eller deler av rom med laserpresisjon.

Cuba benektet enhver befatning med saken og sa at de også etterforsket saken.

Den gang så amerikanske etterforskere på flere teorier for de mulige angrepene. Én teori var at den kubanske regjeringen sto bak, en annen at det var en falsk fraksjon av det cubanske militæret eller et tredjeland som for eksempel Russland, eller en kombinasjon av alle disse, som var årsaken.

Utviste diplomater på Cuba

Utenriksdepartementet i USA sendte etter de påståtte «helseangrepene» ut advarsel mot å reise til Cuba. Det ble også rapportert at flere amerikanere opplevde lignende symptomer som diplomatene etter å ha oppholdt seg i landet.

AMBASSADE: Det er blant annet her på den amerikanske ambassaden på Cuba at de amerikanske diplomatene skal ha blitt utsatt for helseangrep. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Det hele endte med at USA utviste 15 cubanske diplomater.

Daværende utenriksminister Rex Tillerson forklarte beslutningen med Cubas manglende evne til å foreta nødvendige steg for å beskytte USAs diplomater i henhold til Wien-konvensjonen.

USA sendte også hjem 60 prosent av de ansatte ved den amerikanske ambassaden i Havanna.