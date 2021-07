Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 99 prosent av alle som dør av covid-19 i USA er uvaksinerte, melder landets helsemyndigheter. En andel av disse døde på sykehuset til legen Brytney Cobia i Alabama. Delstaten har den laveste vaksinedekningen i landet.

– Noe av de siste de gjør før de blir intubert, er å bønnfalle meg om å få vaksinen. Jeg holder dem i hendene og sier at det dessverre er for sent for dem, forteller Cobia i et innlegg på Facebook.

– Når jeg noen dager senere forteller familien at deres kjære er død, så sier jeg at den beste veien videre, er å la seg vaksinere. Da gråter de og sier at de ikke visste, skriver Cobia.

I USA dør nå omtrent 250 mennesker hver dag med viruset i kroppen. Det er fryktet at dette tallet nå vil stige. Antall smittede har steget kraftig de siste tre ukene, og er nå på omtrent 40.000 om dagen.

FORTSATT MANGE: Kurven over døde i USA. Nedgangen har stanset opp.

Feilinformasjon

Legen Cobia forteller om de mange grunnene til at de døde og deres familier ikke hadde tatt vaksinen.

– De trodde det var en bløff. De trodde det var politisk. De trodde at dersom de hadde en spesiell hudfarge eller blodtype som kom de ikke til å bli syke. De trodde det bare var influensa, skriver Cobia.

– Men de tok feil, og de sier de ønsker å skru tiden bakover, men det kan de ikke, fortsetter Cobia.

BLIR SPREDD I HELE VERDEN: Innlegget på Facebook fra Brytney Cobia som har fått så mye oppmerksomhet. Foto: Skjermdump/Facebook

Trusler

Innlegget på Facebook har fått mye oppmerksomhet i USA siden Cobia la det ut for to dager siden. Til Washington Post forteller hun om de mange truende meldingene som har kommet inn både til henne og til moren.

– Så nå må jeg bare holde meg unna offentligheten, og la innlegget gå sin gang. Jeg håper det gjør jobben, og får noen til å endre oppfatning, sier Cobia til avisen.

Legen fra Alabama står ikke alene i kampen mot feilinformasjon i USA. Det hvite hus er tungt involvert.

KJEMPER MOT FEILINFORMASJON: Den amerikanske presidenten Joe Biden oppfordrer sosiale medier til å gjøre noe med feilinformasjonen som koster liv. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Biden slår tilbake

– De dreper folk. Den eneste pandemien vi har er blant de uvaksinerte, sa president Joe Biden for en uke siden.

Han hadde i forkant blitt spurt om rollen til sosiale medier i spredningen av feilinformasjon om vaksiner.

I forkant hadde organisasjonen Center for Countering Digital Hate (CCDH) publisert en oversikt som viste at bare tolv personer sto bak 65 prosent av all feilinformasjon om vaksiner på sosiale medier. Mesteparten av denne feilinformasjonen ble spredd gjennom Facebook, mente CCDH å kunne dokumentere.

En av de tolv, som CCDH kaller «The disinformation dozen», er Robert F. Kennedy Jr., nevøen til den avdøde presidenten i USA.

VAKSINEMOTSTANDER: Nevø til tidligere president John F. Kennedy, og sønn av tidligere justisminister Robert F. Kennedy, er en av de mektigste vaksinemotstanderne i USA, viser en ny rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH). Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Facebook slår tilbake

Facebook har protestert mot presidentens uttalelse.

– Facebook er ikke grunnen til at presidentens mål om å vaksinere 70 prosent av befolkningen innen 4. juli ikke ble nådd, skrev visepresident i Facebook, Guy Rosen.

Argumentasjonen var at 85 prosent av facebookbrukerne i USA enten hadde blitt vaksinert, eller ønsket å bli vaksinert. Rosen mente dette delvis var på grunn av at plattformen har spredd ekstremt mye ekte informasjon om vaksinene.

Biden svarte ikke direkte på uttalelsen fra Facebook. Da han neste gang berørte temaet, la han skylden på personene som sprer informasjonen, og ikke på plattformene.

– Alle som hører på dette, blir skadet av det. Jeg håper at Facebook gjør noe med spredningen av feilinformasjon, la Biden til.