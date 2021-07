Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En ny rapport fra Center for Countering Digital Hate (CCDH) utpeker 12 personer, «the disinformation dozen», som de mener er de farligste vaksinemotstanderne i USA.

Felles for de 12 er at de sprer feilinformasjon og konspirasjonsteorier om korona og koronavaksinen på sosiale medier.

De er valgt ut fordi de har mange følgere og produserer og publiserer store mengder innhold.

«The disinformation dozen» Ekspandér faktaboks Her er de 12 Center for Countering Digital Hate har plukket ut som de mektigste vaksinemotstanderne i USA. Joseph Mercola

Robert F. Kennedy Jr.

Ty og Charlene Bollinger

Sherry Tenpenny

Rizza Islam

Rashid Buttar

Erin Elizabeth

Sayer Ji

Kelly Brogan

Christiane Northrup

Ben Tapper

Kevin Jenkins Kilde: Center for Countering Digital Hate

Autisme og autoimmune sykdommer

Blant dem er dommer, tidligere radiovert, forfatter og miljøvernaktivist Robert F. Kennedy Jr., nevø til tidligere president John F. Kennedy.

Kennedy driver hjemmesiden Children's Health Defence, og har flere hundre tusen følgere på sosiale medier.

På hjemmesiden står det blant annet at vaksinen skader barn og kan føre til skader på nervesystemet, immunforsvaret og indre organer. De kan ifølge siden også føre til autisme og autoimmune sykdommer.

Robert F. Kennedy Jr. snakker til en forsamling under en protest i Berlin i august i fjor. Demonstrasjonen ble arrangert av høyreekstreme og korona-fornektere, som protesterte mot restriksjonene knyttet til pandemien. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Den amerikanske immunologen Anthony Fauci omtales som «tsar for den medisinske mafia», og det hevdes at amerikanske myndigheter underdriver dødeligheten av vaksinene.

Kennedy har kontoer på Facebook og Twitter, men er utestengt fra Instagram, grunnet brudd på deres retningslinjer.

På hjemmesiden skriver han selv at han er utestengt fra Instagram fordi han er i ferd med å avdekke slutten på demokratiet slik vi kjenner det.

59 millioner følgere

CCDH har analysert 483 poster på Facebook som er repostet 689.000 ganger, i 10 private og 20 offentlige grupper.

Rapporten viser at de 12 står bak 73 prosent av innholdet. På Twitter står de bak 17 prosent.

CCDH har fulgt 425 kontoer som deler vaksinemotstand- og skepsis. Kontoene har til sammen 59,2 millioner følgere.

– Det er mange, mange mennesker som deler innholdet, men en liten gruppe som produserer det, skriver CCDH i rapporten.

De kritiserer sosiale medier for å ikke ta et større ansvar for deling av desinformasjon og konspirasjonsteorier.

- Til tross for at samtlige av de 12 vi har plukket ut har brutt retningslinjene på sosiale medier, har de fremdeles kontoer på sidene. Undersøkelser vi har gjort viser at sosiale medier kun klarer å fjerne om lag fem prosent av desinformasjonen om korona og vaksinene, skriver CCDH i rapporten.

– Det tar livet av folk

Vaksineskepsisen i USA har vist seg å være mer omfattende enn det president Joe Biden først trodde.

Tall fra det amerikanske helsedepartementet viser at om lag halvparten av alle voksne amerikanere er fullvaksinerte. Vaksineringen, som først gikk i et formidabelt tempo, har stagnert.

Joe Biden sa klart og tydelig ifra om hva han mener om at vaksinemotstandere får spre desinformasjon på Facebook uten konsekvenser. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

– Desinformasjon om koronaviruset og vaksiner i sosiale medier tar livet av folk, sa nylig president Biden.

Facebook avviste kritikken plent.

– Vi lar oss ikke distrahere av anklager som ikke er underbygget med fakta, sier en talsperson fra Facebook til AFP.

De viser til at mer enn 2 milliarder mennesker har sett offisiell informasjon om covid-19 og vaksiner på Facebook.

Samtidig sa pressesekretæren til Biden, Jen Psaki, at 12 personer produserer 65 prosent av all feilinformasjon om vaksiner i sosiale medier.

De 12 er «the disinformation dozen» som rapporten omtaler.