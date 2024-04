En fryktelig lukt fra et lagerbygg i Colorado, USA førte til et makabert funn i oktober.

Inne fant lokalt politi 190 råtnende lik. Flere av dem skal ha båret preg av å ha ligget der i flere år.

Ekteparet som driver begravelsesbyrået ble arrestert i november og er anklaget for blant annet likskjending og forfalskning av dødsattester.

Chrystina Page, til høyre, holder tilbake Heather De Wolf, mens hun roper mot Jon Hallford, venstre, eieren til Back to Nature Funeral Home Foto: Christian Murdock / AP

De er også anklaget for å ha gitt falsk aske til flere familier.

Denne uken opplyste statsadvokaten i Colorado at ekteparet også er siktet for å ha svindlet til seg covid-støtte til bedriften for rundt 880.000 dollar - nær 10 millioner kroner.

Ifølge statsadvokaten brukte ekteparet midlene privat i stedet for på bedriften. CNN skriver at pengene skal ha blitt brukt på blant annet reiser og smykker.

Deler av begravelsesbyrået i Colorado Spring ble revet tirsdag 16. april. Foto: Jerilee Bennett/The Gazette / AP

Ekteparet drev begravelsesbyrået Return to Nature i Colorado Springs og eide også et lagerbygg i den lille byen Penrose, hvor likene ble funnet.

Pengene de tjente gikk ikke til begravelser eller kremasjoner. I stedet skal de ha kjøpt:

Kryptovaluta

To biler, til en samlet verdi av 1,3 millioner kroner

En middag til 16.000 kroner i Las Vegas

Det opplyste påtalemyndigheten under en innledende høringsrunde i februar.

Ekteparet skulle egentlig møte i retten i mars, men rettssaken er utsatt, trolig til oktober.

Etterlatt: – Lever i helvete

– Du blir bare så sint og såret. De ser ikke ut til å leve i det samme helvetet som du, sier Mary Simons.

For et halvt års tid siden gikk ektemannen hennes bort. Familien ville at han skulle kremeres, og oppdraget gikk til begravelsesbyrået Return to Nature.

Noen måneder senere fikk enken en telefon fra politiet. Blant likene i Penrose lå levningene etter mannen hennes. Hun ble svært preget av nyheten, sier hun til KOAA News.

Mary Simons viser fram et bilde av sin avdøde ektemann. Foto: Jesse Bedayn / AP

– De siste par månedene har vært veldig vanskelige. Jeg har brutt sammen flere ganger, sier Simons.

Hun forventer at rettsvesenet straffer ekteparet hardt.

– Jeg synes virkelig de burde være innestengt på livstid. Jeg vet at det ikke kommer til å skje, men jeg tror det bare vil være rettferdig med mengden mennesker de skader.

Strengere krav

– Vår bransje får juling. Går man tilbake til 2018 har det vært fire hendelser, og de har vært alvorlige, sier Joe Walsh, president i Colorado Funeral Directors Association.

For liklageret i Penrose er bare én av flere saker som har preget begravelsesbyrå-bransjen i staten de siste årene.

Et byrå var anklaget for å selge kroppsdeler i perioden 2010–2018. Eieren av byrået, Megan Hess, ble dømt til 20 år i fengsel.

I februar ble dessuten eieren av et begravelsesbyrå i Denver arrestert, anklaget for å ha latt et lik ligge i likbilen i over et år.

Hjemme hos ham fant politiet også 35 kremerte levninger, gjemt rundt i huset.

Begravelsesbyråer i Colorado har mindre strenge regler enn i resten av USA. Blant annet trenger man ingen kvalifikasjoner for å drive et slikt byrå, og det er heller ingen rutinekontroller.

De mange makabre sakene har likevel ført til et lovforslag om strengere krav, noe bransjen stort sett stiller seg bak.

Razzia mot britisk begravelsesbyrå

Også i Storbritannia har det blitt gjort makabre funn hos et begravelsesbyrå.

I mars gjennomføre lokalt politi en razzia i Hull, nord i England. Da ble det funnet 35 lik, samt aske som de mistenker er fra mennesker.

En mann og ei kvinne er arrestert i saken, mistenkt for bedrageri, misbruk av sin stilling samt for å ha forhindret lovmessig begravelse.