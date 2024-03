Den makabre nyheten fra Hull har spredd stor uro i England den siste uken.

Britisk medier har omtalt pårørende som nå er usikre på om urnen de tidligere har fått fra begravelsesbyrået inneholder riktig aske, eller om de har begravet en tom kiste.

Etter bekymringsmeldinger rundt lagringsprosessen av avdøde, gikk politiet forrige helg til aksjon mot tre ulike lokaler for Legacy Independent Funeral Directors.

Jobber med å analysere asken

I løpet av fredag og lørdag fant de 35 lik, samt aske som de mistenker er fra mennesker, melder BBC.

Blomster og lys er lagt ned utenfor Legacy Independent Funeral Directors i Hull onsdag. Foto: Paul Ellis / AFP

Fredag melder Humberside-politiet at de tror de har klart å kontakte familiene til alle de 35 avdøde som ble funnet.

– I samarbeid med rettslegen, kan jeg bekrefte at selv om den formelle identifiseringsprosessen er pågående, tror vi at vi har kontaktet alle familiene til de 35 avdøde, sier politisjef Thom McLoughlin, ifølge The Guardian.

Politiet opplyser også fredag at de jobber med eksperter ved the National Crime Agency for å få klarhet i om hvorvidt asken de fant faktisk stammer fra mennesker.

Fortvilte pårørende

En egen telefonlinje politiet opprettet har mottatt flere enn 1500 henvendelser den siste uken.

– Dette har virkelig vært en forferdelig hendelse, og familiene er forståelig nok fortvilet og har mange spørsmål, og vi gjør alt i vår makt for å gi dem svarene de fortjener, sier McLoughlin fredag.

Politiet på utsiden av et Legacy begravelsesbyrå i Hessle Road i Hull 8. mars. Foto: Danny Lawson / AP

En 46 år gammel mann og en 23 år gammel kvinne ble arrestert, mistenkt for bedrageri, misbruk av sin stilling samt å ha forhindret lovmessig begravelse. De er siden sluppet løs mot kausjon.

Ektemann: – Er som tortur

Det fremgår ikke i britiske medier akkurat hvordan likene ble funnet. Men politiet skal ha bedt flere familier om å avgi DNA-prøver.

Richard Shaw som fikk kona Rita kremert ved Legacy begravelsesbyrå, sier til BBC at det er «tortur» å ikke vite om konas kropp er blant levningene politiet fant.

– Det er dobbel uflaks, det har slått meg igjen. Det å ikke vite er som tortur, og du vil bare vite, uansett hva svaret er, sier han.

Shaw fikk utlevert urnen med aske 60 dager etter Ritas begravelse. Han sier politiet har bedt ham om bilder av kona og om å oppgi detaljer om kjennemerker på kroppen hennes.

Laget smykke av asken

En enke hvis ektemann døde i juli, skal ha fått beskjed av politiet om at asken hun mottok, som hun og flere andre familiemedlemmer betalte for å få laget smykker av, ikke er fra hennes mann.

– Nå har de funnet ut at han ikke ble kremert, og at han befant seg i fryseren hele tiden, påstår en venn av enken til The Telegraph.

Familien skal angivelig ha fått beskjed om at de må identifisere den døde på ny.

En annen kvinne, Billie-Jo Suffill, oppgir til The Independent at hun frykter at hun kysset en tom kiste farvel da hun mistet først faren og deretter broren i løpet av fem dager.

Begravelsesbyrået Legacy, som ifølge BBC er en familieeid bedrift startet opp i 2010, har så langt ikke kommentert saken. Ifølge Sky News fant razziaen sted ved to lokaler i Hull og ett i nærliggende Beverley.