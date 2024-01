– Jeg tenker det ikke er noe problem at asken blir spredt der folk ønsker, sier Arvid Steinum, gravferdskonsulent og daglig leder i Alpha Begravelse i Stavanger.

Han opplever at stadig flere tar opp spørsmål rundt det å få spre asken, i stedet for en tradisjonell begravelse med kiste og bisettelse på en gravlund.

Han er sterkt imot dagens regler rundt askespredning, der det kun er lov til å spre asken over åpent hav, eller langt til fjells (ekstern lenke)

– Vi har gamle regler og forskrifter som burde vært lagt i en skuff med hengelås på. Det fungerer godt i andre land at pårørende styrer dette selv, slår Steinum fast.

Arvid Steinum er gravferdskonsulent, eller bedemann, og også ordinert prest. Han hjelper pårørende som ønsker å spre asken til sine som de har mistet. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Med litt informasjon fra begravelsesbyråer, ser han at dette kan folk ordne opp i selv.

– Hvis du vil spre asken under en busk hjemme i hagen, som er et spesielt minne, så hadde det vært kjempeflott. Dette må en kunne vurdere selv, uten å måtte søke staten i tre eksemplarer.

Skjer i andre land

Steinum ser at askespredning er langt mer vanlig i andre land. Selv trekker han fram England, som han er svært glad i etter å bodd der i flere år.

Stavanger krematorium har stor pågang fra pårørende som vil at de som har gått bort skal kremeres. Stadig flere urner blir også levert ut til dem som vil ha askespredning. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Særlig i Lake District opp mot Skottland. Der er det flott natur, som her. Jeg har aldri hørt noe om at dette har vært uverdig, eller at det ikke er passende. Vi er ikke så mange millioner innbyggere her i landet, og vi har enorme arealer å spre på, hvis vi ønsker det, sier Steinum.

Flere velger askespredning

Flere blir kremert, og tallet på søknader om askespredning til statsforvalterne øker år for år. I 2013 ble 15.725 personer kremert i Norge, mens 354 familier ba om å få asken utlevert.

I 2022 ble 21.911 kremert, mens 926 fikk asken.

Til Statsforvalteren i Rogaland kom 126 søknader om askespredning i 2022. 85 ble innvilget.

Dette økte i 2023 til 166 søknader, og 130 ble godkjent.

Ved Stavanger krematorium ble nesten 1000 døde kremert i denne ovnen i 2023. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Stavanger krematorium dekker hele Rogaland. Her er andelen døde som blir kremert nesten doblet på ti år. I 2023 ble nesten 1000 døde kremert.

Og flere og flere urner blir utlevert til askespredning.

Vil komme endringer

Kirkeverge i Stavanger, Rune Skagestad, sier det er en ønsket utvikling at flere velger askespredning.

Kirkeverge Rune Skagestad i Stavanger tror det vil komme nye regler for askespredning, som vil gjøre det lettere for pårørende å velge dette. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Askespredning medfører ikke behov for gravplassareal, og krever heller ikke ressurser for å åpne eller lukke urnegrav. Så fra et slikt perspektiv er en økning i askespredning ønskelig, sier Skagestad.

Kirkevergen tror det vil komme endringer for askespredning, men ikke så radikale som Steinum ønsker.

– Vi har en veldig konservativ lovgivning på gravplassfeltet. Jeg tror vi på sikt at det vil komme mer praktiske løsninger, både i forhold til søknadsprosessen og muligheten til å få sper aske, for eksempel på en gravplass. Vi ser at dette allerede er på plass i andre land, sier Skagestad.

Stavanger Kirkelige Fellesråd og Skagestad har allerede begynt å forberede seg på regelendringer.

– Vi holder på med en utvidelse av gravplassen på Hundvåg. Der har vi tenkt i de framtidige planene at et område skal kunne brukes til askespredning, sier kirkevergen.

Må til Stortinget

Det er Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) som må endres hvis praksisen ved askespredning skal bli myket opp. Det betyr at det er Stortinget som må gjøre endringer.

– Dermed betyr at en endring av reglene for askespredning vil ta lang tid. Men den økningen vi ser for askespredning i hele landet, vil dette presse fram en endring, tror kirkevergen i Stavanger, Rune Skagestad.

Tradisjonelle gravferder med kiste og egen grav krever mye plass, askespredning krever ingen plass. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Uskreven kontrakt

Bedemann Arvid Steinum har erfart at det over mange år har vært en nærmest uskreven kontrakt rundt askespredning.

Han opplever at pårørende stort sett gjør som de vil når søknaden er blitt godkjent.

Arvid Steinum tror flere sprer asken der det passer dem, ikke bare der de har lov. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Jeg sier ofte til pårørende: Søk gjerne om å få spre asken til havs, da får du dette innvilget. Så får de urnen og kan gjøre som de vil. Det er ingen som spør hvor de gjør av urnen når de har fått den. Og da blir asken spredt litt her og der.

Begravelsesagenten er også utdannet prest, og har allerede tenkt gjennom hvordan han vil forlate denne jord.

– Selv vil jeg bli lagt i en grav, men det velger jeg selv.