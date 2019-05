Skuespilleren er kjent fra «Charmed» og «Insatiable», og var kvinnen som startet Metoo-kampanjen med en tweet i 2017.

Nå skaper en ny Twitter-melding fra Milano store reaksjoner.

Fredag kveld la Milano ut en melding med emneknaggen sexstreik.

Der skriver hun at kvinners rettigheter blir slettet med de nye lovene som nå innføres i flere delstater.

«Inntil kvinner har lovlig kontroll over egne kropper, kan vi ikke risikere graviditet. Bli med meg på å ikke ha sex før vi får rettighetene til kroppen vår tilbake. Jeg ber om en sexstreik. Del det videre,» skriver Milano.

Strammer inn abortregler

Tweeten fra Milano kom dager etter at Georgia ble den fjerde delstaten i USA i år som forbyr abort når man kan oppdage hjerteslag hos fosteret. Dette kan være så tidlig som etter seks uker, skriver nyhetsbyrået AP.

Mange kvinner vet ikke engang at de er gravide så tidlig.

– Vi må forstå hvor truende situasjonen er over hele landet. Dette er en påminnelse om at vi har kontroll over våre egne kropper og hvordan vi bruker dem, sier Milano til AP.

Abortreglene er strammet inn ved hjelp av flere lover i sørstatene. Det betyr at myndighetene i store deler av Sørstatene og Midtvesten praktisk talt har eliminert adgangen til abort i sine delstater.

Deres håp er at USAs nå stadig mer konservative høyesterett godkjenner de nye lovene og dermed setter en stopper for den grunnlovsfestede retten til abort i USA.

NY ABORTLOV: April Houston og Lara Martin er kledd i drakter inspirert av tv-serien Hanmaids tale i protest mot abortlovene i Georgia. Foto: Elijah Nouvelage / Reuters

Et historisk grep

Hun påpeker at sexnekt ikke er noe nytt. Det er blitt brukt av kvinner opp gjennom historien for å skape endring. Hun viser til at irokesiske (en gruppe innfødte amerikanere) kvinner nektet å ha sex på 1600-tallet for å stoppe krigføring. Milano legger også til at kvinner i Liberia gikk til sexstreik i 2003 for å kreve en slutt på en langvarig borgerkrig.

Fredsprisvinner Leymah Roberta Gbowee fortalte om dette på Nobelinstituttet i Oslo i 2011.

– Sex-streiken var bare en av mange strategier. Kvinnene på landsbygda var mer effektive enn de i byen. De inviterte mennene inn i kirkene og sa at de ikke ville ha sex før borgerkrigen i Liberia var over, sa Gbowee ifølge Dagbladet.

Strategien er kjent så langt tilbake som til antikken fra komedien Lysistrata (415 f.Kr.) skrevet av Aristofanes. Lysistrata er heltinnen i stykket, som under Peloponneskrigen overtaler andre greske kvinner til å nekte sex for å tvinge mennene i Athen og Sparta til forhandlingsbordet og sørge for fred. Stykket er oppført en rekke ganger i Norge.

Får kritikk

Milano får støtte både fra fans og medskuespiller Bette Midler, som oppfordret til sexstreiken i Georgia med en egen tweet.

Konservative fleiper nå med at de setter pris på at Milano fremmer avholdenhet. Men hun får også kritikk fra liberalt hold, der enkelte mener hun lager et galt bilde av at kvinner kun har sex for å tilfredsstille menn.

Milano har ikke bestemt seg for hvor lenge sexstreiken skal vare. Hun sier at folk selv må avgjøre hvor lenge de skal være avholdende.

Frykter konservativ Høyesterett

Høyesterett har til nå overprøvd de innskrenkede abortreglene.

Men president Donald Trump har fått to nye konservative dommere i Høyesterett.

Den nye loven i Georgia er planlagt å tre i kraft 1. januar.

Milano frykter derfor at en av de nye lovene kan gå gjennom i Høyesterett.

– Det er helt forferdelig for meg. Enhver som ikke er fullstendig rasende og ser hvor dette leder, tror jeg ikke tar denne trusselen seriøst, sier Milano.