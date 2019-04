Aktor til NRK: Frode Berg var kun en kurér

Tirsdag kveld meldte russiske medier at aktoratet mente at Frode Berg ikke var en uvitende kurér, men at han hadde en mye mer aktiv rolle.

Ifølge blant annet nyhetsbyrået Ria Novosti, påstod aktoratet at Berg var sendt ut for å hente hemmelig informasjon om de nye russiske ubåtene i Yasen-klassen, som skal jakte på fartøy fra Nato-landene.

Men den russiske statsadvokaten Milana Digajeva sier i dag, onsdag, til NRK at hun ikke har sagt at Frode Berg har vært noe mer enn en kurér i spionasjen mot ham.

Onsdag begynte de reelle rettsforhandlingene i spionsaken mot Frode Berg. Forhandlingene går bak lukkede dører. Berg forklarte seg i dag på andre dag av rettssaken mot den tidligere grenseinspektøren.

NRK fikk et lite glimt av Frode Berg i rettssalen. Han sto i et glassbur.

Spionsiktede Frode Berg under ankebehandlingen av varetektsfengslingen av han i byretten i Moskva i juni 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fakta om Frode Berg Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

25. mars 2019: Det bekreftes at rettssaken vil starte 2. april.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt, men bare med en avklaring av spørsmålet om videre fengsling.

3. april 2019: Selve spionsaken starter med vitneførsel, ifølge advokat Ilja Novikov. Det skal være satt av to-tre dager til saken.

– Han ser bra ut

Statsadvokat Digajeva sier også at Frode Berg ser bra ut og at det var god stemning under dagens rettsmøte.

Frode Bergs advokat Ilja Novikov sier til NRK at hovedforhandlingene nå er over etter kun to dager. Det er svært uvanlig at en slik sak tar så kort tid.

Rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg er i praksis ferdig, og nå gjenstår bare sluttprosedyrer og opplesing av dom, sier Novikov.

NRK har snakket med en russisk etteretningsekspert som mener at en utvekslingsavtale for den spiontiltalte Frode Berg kan bli drøftet når statsminister Erna Solberg møter president Vladimir Putin neste uke.

– Ikke skyldig

Dommen vil trolig falle i Moskvas byrett 16. april. Eksperter tror han vil bli dømt.

Strafferammen er mellom 10 og 20 års fengsel, men Berg har allerede sittet innesperret siden 5. desember 2017.

Berg erklærte seg ikke skyldig da saken startet tirsdag. Han har erkjent kontakt med norsk etterretning, men sagt seg «ikke skyldig» i spionasje.

Han ble arrestert 5. desember 2017 av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, siktet for spionasje.

Da han ble anholdt, hadde han hemmeligstemplede dokumenter om den russiske Nordflåten og 3000 euro i kontanter på seg. Pengene, som han hadde han fått av to nordmenn, skulle overleveres i Russland.

Frode Berg sa lenge at han kun var i Moskva for å besøke venner, men etter hvert innrømmet han at han var i Russland på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten.

Han har sagt at han kun var en kurér, og ikke hadde kjennskap til hvilke dokumenter han hadde på seg og hvem som egentlig var mottaker av de 3000 euroene.

