I flere uker har mellom 150.000 og 200.000 israelere vært ute i gatene i Tel Aviv og Jerusalem i helgene for å protestere.

De er sinte over regjeringens forsøk på å overføre makt fra rettsvesenet til politikerne.

Svært mange israelere ser på dette som en kamp for å redde demokratiet.

Demonstrasjonene får stadig mer oppslutning og innbyggerne protesterer på stadig nye måter.

Nekter å fly Netanyahu

Torsdag denne uka skal Israels statsminister på statsbesøk til Italia. Men flygere i landets stolthet, El Al, har i flere dager nektet å fly Benjamin Netanyahu.

Det skriver The Times of Israel og Jerusalem Post.

Israels flaggskip El Al, her representert ved Boeing 787 Dreamliner. Foto: Amir Cohen / Reuters

I flere dager har israelske flygere vært nær ved å ydmyke landets statsminister.

The Times of Israel skriver at løsningen ser ut til å bli at en i ledelsen i El Al som har nødvendige tillatelser som pilot, vil fly statsministeren til Roma torsdag.

Da Benjamin Netanyahu besøkte den franske presidenten i Paris i februar, skal El Al ha gjort det samme.

– Det samme skjedde ved forrige reise utenlands, en i ledelsen fløy statsministeren og vil gjøre det igjen. Det er mange som er imot og ikke vil fly, sier en tidligere pilot i El Al til det israelske mediehuset Walla.

– El Al støtter ikke boikott

Da boikottaksjonen ble kjent skal transportminister Miri Regev ha åpnet opp for at et av de to mindre flyselskapene i Israel, Arkia og Israir, skulle få tilbud om å fly statsministeren.

Direktør i El Al, Dina Ben-Tal Ganancia, foran motoren til en Boeing 787 Dreamliner på Ben Gurion flyplassen 2. mars. Foto: STEVEN SCHEER / Reuters

Direktøren i El Al, Dina Ben Tal Ganancia, slår fast at El Al vil stille med en besetning som skal ta statsministeren og ektefelle Sara til Roma.

– El Al støtter ikke boikott, spesielt ikke når den er rettet mot landets statsminister, melder flyselskapet ifølge Al Jazeera.

Motstanden mot den israelske regjeringens reform av rettsvesenet øker også i landets væpnede styrker, skriver Al Jazeera.

Motstand i militæret

Avisen skriver at 37 flygere og navigatører som er innkalt til repetisjonsøvelse onsdag, ikke vil stille opp.

Al Jazeera skriver at de er sinte over Netanyahus forsøk på å endre lovene som de ser på som en antidemokratisk handling.

Flygerne som tilhører Israels skvadron som flyr F-15 jagerfly kan få følge av flygere i andre militære avdelinger som har signalisert at de også vil slutte seg til protestene.

Israelsk F-15 jagerfly tar av på flybasen Ovda nord for Eilat i Israel. 37 fra en F-15 skvadron aksjonerer mot regjeringen. Foto: JACK GUEZ / AFP

– De uansvarlige israelske mediene hausser opp ethvert utsagn fra en reservist, sier finansminister Bezalel Smotrich til israelske Channel 12 TV.

Israels forsvar er avhengig av at reservister stille opp og øver regelmessig.

– Eksistensiell trussel

– Når medlemmer av Israels væpnede styrker truer med tjenestenekt i protest mot rettsreformer, er det en eksistensiell trussel for landet, sier statsministeren.

Benjamin Netanyahus uttalelse kom mandag etter at det er kjent at leger, piloter og andre nøkkelpersoner i det israelske forsvaret har sagt at de ikke vil tjenestegjøre så lenge regjeringen fortsetter med sin omstridte reform av rettsvesenet, skriver Haaretz.

Stadig flere israelere deltar i protestene mot regjeringen. Bildet viser en demonstrasjon i Tel Aviv lørdag 4. mars. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Det har kommet flere meldinger om at reservister i de væpnede styrkene ikke vil melde seg til tjeneste, skriver NTB.

Alle de gjenlevende tidligere lederne av landets væpnede styrker ba tidligere mandag Netanyahu om å stanse alle lovforslag knyttet til reformarbeidet og «finne en løsning på situasjonen så raskt som mulig.

Regjeringen gir ikke opp

Men Netanyahus ultranasjonalistiske høyreregjering viser foreløpig ingen tegn til å gi opp reformen, som de ønsker å få innført i løpet av april.

Professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo har blant annet skrevet doktorgraden om Norges forhold til Israel.

Hilde Henriksen Waage. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun mener protestaksjonene må sees i lys av at i regjeringen er det enkelte ekstreme, ytterliggående partier. henriksen Waage legger til at det som skjer også må sees i sammenheng med en korrupsjonssak som Benjamin Netanyahu er anklaget for.

– Netanyahu hadde valget mellom å gå i fengsel eller å bli statsminister, sier Henriksen Waage til NRK.

Hun viser til at regjeringen har som mål å styre dommer i Høyesterett politisk og at det nå settes i gang protester mot dette.

– Det er som om Stortinget ikke liker en høyesterettsdom og endrer loven for å kunne sette en dom til side.

Israelere mot israelere

– Politikerne har som mål å få makt over rettssystemet, advarer hun.

Henriksen Waage sier at 200.000 som demonstrerer helg etter helg viser at israelerne ikke vil at demokratiet skal ødelegges.

– Vi ser israelere mot israelere. Dette er sjelden kost, sier Hilde Henriksen Waage.