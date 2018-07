Han snakker om sin klient, Gulizar Tasdemir (42), som søkte om asyl i Norge.

Norske utlendingsmyndigheter konkluderte med at hun ikke trengte beskyttelse og sendte henne til Tyrkia.

Da hun landet på flyplassen i Istanbul torsdag, ble hun pågrepet, mistenkt for å være medlem av den forbudte kurdiske PKK-geriljaen, skriver Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu.

– Utlendingsnemnda har gjort en feil vurdering da de på onsdag sa at det var trygt å returnere min klient til Tyrkia, sier Jan Birkeland, kvinnens advokat, til NRK.

Terrororganisasjon

Gulizar Tasdemir er mistenkt for å ha blitt med i PKK i 1991, ifølge Anadolu, som også skriver at en arrestordre ble utstedt på henne i Tyrkia i 2013 fordi hun var medlem av en bevæpnet terrorgruppe.

PKK regnes som en terrororganisasjon av både tyrkiske myndigheter, EU og USA.

BER NORGE OMGJØRE VEDTAKET: Kvinnens advokat, Jan Birkeland, har bedt UNE omgjøre utvisningsvedtaket og få Gulizar Tasdemir tilbake til Norge. Foto: Advokatfirmaet Berntsen & Birkeland

Advokat Birkeland sier at han og kvinnen advarte norske utlendingsmyndigheter om at hun kunne komme til å bli arrestert dersom hun ble sendt til Tyrkia.

Norske myndigheter har imidlertid ikke trodd på henne. Da Tasdemir først søkte om asyl i Norge, oppga hun ikke at hun hadde båret våpen og deltatt i kamper for PKK. Dette kom først frem da hun klaget på avslaget til Utlendingsnemda (UNE).

– Denne endringen mente UNE at svekket troverdigheten hennes. Etter min mening var det klart at hun hadde krav på beskyttelse. Man må vurdere hver sak individuelt og være åpen for at en asylsøker kanskje ikke tør å umiddelbart forklare alt det vedkommende har gjort, til norske myndigheter, sier Birkedal.

MED PKK-LEDEREN: Dette bildet av Gulizar Tasdemir og PKK-leder Abdullah Öcalan var blant bildene som ble lagt frem for UNE, for å forsøke å vise Tasdemirs PKK-tilknytning. Foto: Privat

Da 42-åringen landet i Istanbul torsdag, skal politiet ha beslaglagt blant annet to mobiltelefoner, dokumenter som knytter henne til PKK, og bilder hvor hun poserer sammen med PKK-grunnleggeren Abdullah Öcalan.

– Sendt i døden

Nå frykter advokaten for kvinnens liv.

– I beste fall tror jeg hun blir dømt til en veldig lang fengselsstraff. I verste fall tror jeg hun blir torturert og utsatt for så umenneskelige forhold i fengselet, at hun kommer til å dø, sier Birkeland.

Også Negar Enayati, Tasdemirs venninne og støttespiller, og bystyrerepresentant i Oslo for Rødt, frykter at 42-åringen ikke skal overleve.

– Hun er nærmest blitt sendt i døden, sier Enayati, som har kjent Tasdemir siden 2006, til NRK.

REAGERER: Negar Enayati (t.h.), her sammen med Gulizar Tasdemir, frykter venninnen ikke skal overleve fengslingen. Foto: Privat

– Har hun tatt liv i kamper for PKK?

– Det vet jeg ikke sikkert, men det er jo krig, og hun har vært i kamper. Når du er gerilja, er du nødt til å bære våpen for å forsvare deg, sier Enayati.

Ifølge ANF News var det torsdag demonstrasjoner i flere ulike land, deriblant Norge og Sverige, i protest mot utsendelsen av Gulizar Tasdemir.

Advokat Birkeland har nå bedt UNE om å omgjøre beslutningen og forsøke å få Tasdemir tilbake til Norge. Han har også anlagt sak i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi mener den norske stat har krenket regelen om at man ikke skal returnere en person dersom vedkommende risikerer tortur eller umenneskelig behandling, sier Birkeland.

UNE: – Saken ble grundig behandlet

UNE sier de nå forsøker å finne ut hva som har skjedd da kvinnen landet i Tyrkia etter utvisningen fra Norge,

– Vi er kjent med det som nå står i tyrkiske medier om saken. Vi har ikke fått klarhet i hva som har skjedd i Tyrkia, og forsøker nå å undersøke det nærmere, sier Marianne Jakobsen, avdelingsdirektør i asylavdelingen i UNE.

– Vi mener også at saken har fått en grundig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nemndmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare seg muntlig om saken sin.