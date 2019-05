Advarer mot bruk av jødisk hodeplagg

Det er Tysklands eget ombud mot antisemittisme som nå har uttalt at det er potensielt farlig å ha på seg den tradisjonelle kippaen.

– Jeg kan ikke anbefale jøder å bære kippa hele tiden og overalt i Tyskland. Det smerter meg å si det, sier Felix Klein til den tyske mediegruppen Funke.

Klein ble utnevnt til Tysklands første ombud mot antisemittisme for ett år siden. Når han nå går ut å advarer jøder mot å bære sitt tradisjonelle hodeplagg legger han vekt på at han har måttet endre sitt synspunkt fra tidligere pga. den økende antisemittismen.

Må lære av historien

Felix Klein er Tysklands første ombud mot antisemittisme. Han mener det nå kan være farlig for jøder å bære det tradisjonelle hodeplagget kippa i Tyskland. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Internett og sosiale medier har i stor grad bidratt til dette økende problemet. Men det er også et problem at vårt kulturelle minne svekkes og angripes, sier Klein.

Klein foreslår at både politi, lærere og advokater bør skoleres til å gjenkjenne hva som utgjør uakseptabel oppførsel, hva som er tillatt og hva som ikke er det. Kleins uttalelser kommer bare noen uker etter at Berlins toppeksperter på antisemittisme sa at spørsmålet fortsatt er forankret i den tyske samfunnet.

– Antisemittisme har alltid vært her. Men i det siste har jeg sett at den er blitt mer høylytt, aggressiv og tydelig, sa leder for antisemittisme kommisjonen i Berlin, Claudia Vanoni til nyhetsbyrået AFP.

Kraftig økning i antisemittisme

Andelen antisemittiske lovbrudd steg med nesten 20 prosent i Tyskland i fjor. Voldshendelser mot jødiske personer steg med mer enn 60 prosent, viser tysk krimstatistikk.

Totalt ble det registrert 1646 lovbrudd mot jøder, ifølge tyske myndigheter. Statistikken viser også at høyreekstremisme står bak ni av ti tilfeller av antisemittisme.

Flere av sakene det siste året har utløst avsky blant folk flest i Tyskland. En jødisk tenåring ble tvunget til å bytte skole, etter å ha blitt mobbet i flere måneder på et topp privatskole.

En annen ble angrepet og slått ned av en syrer da han gikk med kippa gjennom bydelen Prenzlauer Berg i Berlin. Og en israelsk restauranteier i Berlins eksklusive shoppinggalleri KaDeWe er flere ganger blitt angrepet etter at han la ut en video som viste en annen mann som ropte stygge ting til han.

Claudia Vanoni mener det også er problematisk at det høyrepopulistisk partiet AfD har ledere som åpent stiller spørsmål ved Tysklands forsoningskultur etter krigshandlingene under andre verdenskrig.

Under jødiske seremonier i synagogene har alle på seg kippa. Her fra en synagoge i Berlin. Nå anbefales jøder å ta av seg hodeplagget når de ferdes ellers i Tyskland. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Glemmer første og andre verdenskrig

Rabbiner Pinchas Goldschmidt sier i et intervju med den tyske TV-kanalen DW at økende antisemittisme og høyreekstremisme, og restriksjoner på religionsfrihet gjør at situasjonen for det jødiske samfunnet i Europa blir tøffere.

– Europa står i fare for å glemme hvor grusomme disse to krigene var, og hvor mange europeere som mistet livet, sier han i intervjuet med henvisning til første og andre verdenskrig.

– Vi ser at Europa har mindre tålmodighet og vilje til å forsvare religionsfrihet og det jødiske samfunnets sikkerhet.

Nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig førte til at mer enn seks millioner jøder ble drept.