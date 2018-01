Advarer Listhaug mot å forhandle med mistenkt krigsforbryter

Amnesty advarer regjeringen mot å inngå avtaler med Sudans president som er ettersøkt for folkemord.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug starter tirsdag en syv dager lang reise i Øst- og Nord-Afrika.

– Jeg er her for å se på muligheten for å samarbeide med sudanske myndigheter om å begrense migrasjonsstrømmen nordover, for å støtte opp om arbeidet for å hjelpe migranter i nærområdene og for å vurdere retur-mulighetene, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal Norge. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Det er nedslående å se hvor langt Norge og Europa er villige til å strekke seg for å hindre at mennesker på flukt kommer til vår del av verden, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal Norge.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag anklager Sudans president for å stå bak drap, lemlestelse, tortur, voldtekt, forgifting av vannkilder og fordrivelse av hele folkegrupper. Han anklages for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Ifølge FN er minst 300.000 drept i Darfur og to millioner mennesker fordrevet.

– Det er et stort paradoks at man er villig til å samarbeide med et slikt regime, sier Ekeløve-Slydal.

Starter hos beryktet regime

Det er EU som tok initiativet til et samarbeid om bistand og migrasjonskontroll med regimet i Khartoum. Den viktigste veien mot Middelhavet for østafrikanske migranter går gjennom Sudan. I tillegg har flere hundre tusen syrere valgt denne veien mot Europa.

President Omar Hassan al-Bashir er ettersøkt av krigsforbryterdomstolen i Haag. Årsaken er hans rolle i folkemordet og krigsforbrytelser i Darfur-konflikten. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / Reuters

Avtalen innebærer blant annet leveranser av utstyr for personregistrering, samt kameraer, skannere og annet teknisk utstyr for å registrere flyktninger i Sudan. EU skal dessuten gi opplæring av grensepoliti og assistanse til å etablere to interneringsleirer for migranter.

Norge er med på dette samarbeidet.

– Regimet er ikke kjent for å bruke silkehansker, så vi lurer på hvordan grenseovervåkningen i praksis vil fungere og hvordan man skal forhindre at folk som forfølges og er i fare i Sudan skal kunne flykte i trygghet, sier Beate Ekeløve-Slydal.

Det er gruppen Rapid Support Forces (RSF) som har ansvaret for patruljeringen av grenseområdene. RFS springer ut fra den fryktede Janjaweed-militsen som i årevis har spredt død og lidelse i Darfur.

Gruppen ble sett på som al-Bashirs redskap i folkemordet i Darfur. Arvtakeren, RFS rapporterer direkte til presidenten.

President Omar Hassan al-Bashir er sluppet inn i varmen hos EU etter flyktningkrisen i Europa i 2015. Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / Reuters

Uro

Sudan sliter med økonomien. Oljeinntektene er tørket inn og landets viktige støttespiller, Kina har skrudd igjen pengestrømmen. Årsaken er at Sudan ikke kan betjene sin gjeld.

I går var det større demonstrasjoner flere steder i landet fordi brødprisen ble fordoblet fordi subsidiene ble kuttet. Politiet brukte tåregass og en mann ble drept, ifølge The Guardian.