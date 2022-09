Bok: «Med kaldt blod» av Truman Capote (1966). Fortellingen om drapet på fire familiemedlemmer i Kansas. Capote fikk tilgang på politiets etterforskning og gjorde intervjuer med de to som ble dømt for drapene. Blir regnet som starten på hele true crime-sjangeren.

Film: «The Thin Blue Line» av Errol Morris (1988). Morris rekonstruerer drapet på en politimann ut fra vitnebeskrivelser og politiavhør. Ett år etter filmens premiere ble den tidligere hovedmistenkte løslatt fra fengsel, der han sonet en livstidsdom.

Film: «Paradise Lost», av Joe Berlinger og Bruce Sinofsky (1996). Handler om drapene på tre gutter i Arkansas. Tre lokale tenåringer blir mistenkt for å ha drept dem i et satanistisk rituale. Berlinger og Sinofsky laget også to oppfølgerfilmer.

Podcast: «Serial» av Sara Koenig (2014). Radiojournalisten Koenig ser nærmere på en drapssak fra 1999. Dokumentaren ble presentert som en serie podcaster, og skapte stort engasjement blant lytterne.

TV-serie: «The Jinx» av Andrew Jarecki (2015). Robert Durst var mistenkt i tre ulike drapssaker. På feil sted til feil tid, eller kaldblodig morder?