Høyesterett har avvist anken til Adnan Syed

Saken til Adnan Syed, ble kjent for millioner av lyttere verden over gjennom podkasten.

I år 2000 ble han kjent skyldig i å ha drept sin tidligere highschool-kjæreste, Hae Min Lee, i Baltimore året før. Syed, som nå er 39 år gammel, ble dømt til livstid i fengsel.

Advokaten: – Dette er ikke over

Etter at «Serial» tok opp saken hans, er den blitt klaget inn for retten med krav om ny behandling. Men nå har Høyesterett avvist saken, melder The Huffington Post.

– Vi er dypt skuffet over at Høyesterett har avvist saken, men dette er på ingen måte over, sier advokaten hans, C. Justin Brown, til The Baltimore Sun.

Avisen skriver at han sa det var flere juridiske muligheter for Syed, men at han ikke sa hva det neste steget var.

I oktober 2014 startet en tolv episoder lang dokumentarserie, podkasten «Serial», som tok for seg drapssaken. Serien påpekte flere svakheter i rettsprosessen, samt problemer med den tidslinjen som ble presentert.

«Serial» ble en internasjonal suksess med opp mot 70 millioner nedlastinger og banet veien for flere såkalte true crime-serier, som tar opp krimsaker fra virkeligheten. Noen av de mest kjente er TV-seriene «The Jinx» og «Making a Murderer» fra USA.

Hver år behandler amerikansk høyesterett flere enn 7000 anker. Bare rundt to prosent av dem fører til at en sak blir gjenopptatt, skriver The Baltimore Sun.