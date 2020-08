Abort i Latin-Amerika: «De rike tar abort – de fattige dør»

Hun ble seksuelt misbrukt av sin onkel fra hun var seks. Og da hun var ti ble hun gravid.

Likevel mener ytterliggående kristne at hun burde ha født barnet. Noen av dem demonstrerte utenfor sykehuset der aborten skjedde, og kalte henne «morder».

Den tragiske saken har fått stor oppmerksomhet i brasilianske og internasjonale medier den siste tiden. Men denne type saker er langt fra enestående her i Brasil.

Ifølge BBC Brasil er det daglig i gjennomsnitt seks jenter mellom 10 og 14 år som får tatt abort.

Det er i prinsippet forbudt å ta abort i Brasil. Men det kan gjøres unntak dersom morens liv er i fare eller dersom hun er blitt voldtatt. Samleie med et barn under 14 år er definert som voldtekt etter straffeloven.

Det har vært voldsomme reaksjoner i Brasil etter at saken med den voldtatte ti-åringen ble kjent. Her fra Rio de Janeiro. Foto: PILAR OLIVARES

Verdens strengeste

Blant latinamerikanske kvinner i fruktbar alder bor bare rundt 3 prosent i land med fri abort. Det viser tall fra Guttmacher-instituttet. Regionen har dermed de strengeste abortlovene i verden.

I seks land er abort forbudt under alle omstendigheter. Disse landene er Nicaragua, Haiti, El Salvador, Honduras, Surinam og Den dominikanske republikk.

I de alle fleste landene i regionen er det forbud mot abort, men det gjøres unntak i spesielle tilfeller.

I følgende land i Latin-Amerika er det fri abort: Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana og Fransk Guyana. Det viser en oversikt fra BBC.

Kravet om fri abort er blitt sterkere i Latin-Amerika de siste årene. Her fra en demonstrasjon i Colombia. Foto: Fernando Vergara / AP

Men som reaksjonene på saken med 10-åringen her i Brasil viser: Det er et økende krav her i Latin-Amerika om en oppmyking av de strenge abortlovene.

Kirke og macho

Den argentinske aborttilhengeren Rita Segato mener det er en blanding av machokultur og kirkemakt som gjør at motstanden mot abort er så sterk i denne delen av verden:

– Hvorfor er det så viktig å opprettholde dagens ordning i akkurat dette spørsmålet? spør hun.

– Jo, fordi kvinnens rett til bestemme over sin egen kropp truer noen av de sterkeste kreftene i Latin-Amerika – machokulturen og den katolske kirken. Og det er jo ofte er to sider av samme sak, skriver hun i sin blogg.

Denne forklaringen hører man fra aborttilhengere over hele Latin-Amerika. «Det handler først og fremst om makt og innflytelse. Respekten for det ufødte liv kommer i annen rekke», hevder de.

Virkemidlene er sterke og frontene steile i abortkampen i Latin-Amerika. Foto: JAMIL BITTAR / REUTERS

Men i en region der kristendommen fortsatt står meget sterkt, er abort et viktig trosspørsmål for millioner av mennesker. Det er nok den viktigste forklaringen på at politikere i alle leire har vært nølende i spørsmålet om fri abort.

«De fattige dør»

Selv om Latin-Amerika har verdens strengeste abortlover, så er tallet på aborter blant de høyeste i verden pr. innbygger. Men tallene er svært usikre fordi millioner av kvinner får fjernet fosteret ved ulovlige inngrep.

Dette er den største av alle tragedier i historien om de ekstremt strenge abortlovene i området.

"De rike tar abort. De fattige dør", står det på denne plakaten under en markering i Santo Domingo i Den dominikanske republikk. Foto: ERIKA SANTELICES / AFP

Ifølge Guttmacher-instituttet er 95 prosent av alle aborter i Latin-Amerika utrygge. Tallet på kvinner som dør – ofte under grusomme lidelser – er blant de høyeste i verden. Og nærmere én million kvinner blir hvert år innlagt på sykehus på grunn av komplikasjoner etter en utrygg abort.

Ikke overraskende er det de fattige som i all hovedsak er ofre for denne triste skjebnen. De rike reiser til land der det er fri abort og får inngrepet utført under trygge forhold.

Et kjent uttrykk i Latin-Amerikas abortdebatt er derfor dette: «De rike tar abort. De fattige dør.»

