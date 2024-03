Natt til tirsdag lokal tid kolliderte containerskipet «Dali» med en av grunnpilarene på Francis Scott Key-broen og forårsaket kollaps.

Seks personer som jobbet med veiarbeid på broen er antatt døde. To av dem ble hentet opp av vannet.

Grace Ocean er eieren av det Singapore-baserte skipet som ifølge AP er 300 meter langt, veier 95.000 tonn uten last og kan frakte 10.000 containere på seks meter.

De kan vente seg rettssaker og erstatningskrav fra flere hold. Foruten de avdødes familier, er det også eieren av broen og alle som får ekstrautgifter i forbindelse med at havnen i Baltimore er steng ned.

Enorme forsikringskrav

«Dali» var forsikret, og analytikere fra banken Barclays, som Bloomberg har snakket med, anslår at forsikringskravet kan komme opp i så mye som 3 milliarder dollar, altså rundt 23 milliarder kroner.

INSPISERER BROEN: Etterforskere fra the National Transportation and Safety Board, NTSB, undersøker deler av den sammenraste broen onsdag. Foto: Peter Knudson / AP

Bare for selve broen anslår de forsikringskrav på 1,2 milliarder dollar, rundt 13 milliarder kroner.

Erstatningssaker

Skipet var chartret av Maersk og operert av Synergy Marine Group, ifølge singaporske The Straits Times (TST), men det er eieren Grace Ocean de regner med vil få erstatningskrav mot seg.

TST og Bloomberg har snakket med flere eksperter på maritim jus som mener en lov fra 1851 kan begrense summene i kommende erstatningssaker. Loven, som ble benyttet i høyesterett av «Titanic»-eieren etter det berømte forliset i 1912, begrenser summen til skipets verdi etter kollisjonen samt fortjeneste fra lasten.

Leder for Tulane University’s Maritime Law Centre, Martin Davies, og jusprofessor ved Fordham University School of Law og ekspert på maritim rett, Lawrence B. Brennan, er blant dem som nevner «Titanic»-loven.

Transportmyndighetene etterforsker

Saken om erstatning vil også avhenge av hvorvidt ulykken ble forårsaket av skjødesløshet, og i så fall av hvem, eller mekanisk svikt.

Det var 765 tonn med farlig avfall om bord «Dali». Avfallet var fordelt på 56 containere.

I SORG: Oppmøtte ved en minnestund torsdag for de avdøde etter brokollapsen. Foto: Julia Nikhinson / Reuters

Noen av dem er ødelagt, og det skal ligge oljeflak i vannet, ifølge the National Transportation Safety Board (NTSB), de føderale myndighetene som gransker transportulykker.

Tirsdag fant de den sorte boksen som kan hjelpe med å få oversikt over hendelsen.

De intervjuet de 22 besetningsmedlemmene på skipet onsdag og skal avhøre de to kapteinene torsdag.

Stengt havn

Havna i Baltimore er stengt inntil videre, noe som forstyrrer en betydelig fraktkjede. Washington Post skriver at havnen er USAs største når det gjelder bilforsendelser, og at den også står for mye av landets totale frakt av konstruksjonsmaskiner og kull.

I 2023 håndterte havna 52,3 millioner tonn med varer fra utlandet, til en verdi av rundt 81 milliarder dollar – rundt 875 milliarder kroner.