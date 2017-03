– Slektninger pågrepet etter at familie forsvant

De pågrepne skal være faren Pascals søster og hennes mann, og en av politiets teorier er nå at forsvinningen kan ha sammenheng men en arvetvist i Pascal Troadecs familie, skriver avisen.

Dermed kan mysteriet som har rystet Frankrike de siste ukene ha tatt en ny vending.

De to personene ble varetektsfengslet søndag, og ifølge statsadvokat i Nantes, Pierre Sennès, søker politiet nå etter en ukjent person som mistenkes for flere drap og flere tilfeller av bortføring, skriver Le Monde.

Mye blod

Et tresifret antall etterforskere jobber nå med å løse det som beskrives som «en eksepsjonell sak».

Samtidig har politiet nå funnet bilen til sønnen Sebastien nær en kirke i den nordvestlige havnebyen Saint-Nazaire. Politiet har tidligere uttalt at de mistenkte 21-åringen for å ha «satt i verk en makaber plan for å gjøre slutt på sin familie og muligens seg selv».

MANNGARD: Det franske gendarmeriet leter etter spor av den forsvunne familien på fire nær Dirinon i Frankrike. Foto: Fred Tanneau / AFP

Familien på fire har vært savnet siden 16. februar, og statsadvokaten har tidligere beskrevet Da etterforskere gjennomsøkte huset fant de blod fra alle familiemedlemmene – så nær som datteren Charlotte.

– Det eneste som er sikkert er at en familie på fire har forsvunnet, og at tre av dem har blødd mye, sa Sennès på en pressekonferanse.

–Makaber lek

Statsadvokaten sier at politiet nå holder alle muligheter åpne, og sier at politiet ikke ser bort fra at noen forsøker å villede politiet.

– Det er ikke umulig at noen driver med en makaber lek for å forsøke å lure etterforskerne, men vi er fokuserte på nå vårt mål om å finne sannheten, sier Sennès.

Før helgen meldte nyhetsbyrået AFP at politiet mener det ikke er utenkelig at noen av de forsvunne fremdeles er i live.