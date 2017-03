Nye spor i søket etter savnet fransk familie

For fjorten dager siden forsvant ekteparet Pascal og Brigitte Troadec og deres to barn Charlotte og Sebastien fra hjemmet sitt i den franske småbyen Orvault utenfor Nantes.

Politiet har opprettet etterforskning med mistanke om drap, bortføring og frihetsberøvelse, og onsdag skal de ha funnet nye spor.

SØK: Fransk militærpoliti nær stedet der en jogger fant Charlotte Troadecs helseforsikringskort onsdag. Foto: Fred Tanneau / AFP

En tre timer lang kjøretur unna familiens hjem, i småbyen Dirinon, ble 18 år gamle Charlottes nasjonale helseforsikringskort og bukser funnet av en jogger, sier en kilde tett på etterforskningen til AFP.

Ifølge nyhetsbyrået ble et større område rundt funnstedet sperret av mens politiet gjennomsøkte området med hunder og helikopter.

Dirinon ligger i nærheten av den nordvestlige havnebyen Brest, og ifølge AFPs kilde kommer ekteparet Troadec opprinnelig fra dette området.

«Makaber plan»

I den innledende fasen av etterforskningen sa politiet i en uttalelse at den 21 år gamle sønnen Sebastien var mistenkt for å ha «satt i verk en makaber plan for å gjøre slutt på sin familie og muligens seg selv».

Inne i huset har politiet tidligere funnet blod som stammer fra tre av de fire familiemedlemmene – foreldrene og sønnen Sebastien. Ved trappen, på en mobiltelefon, en klokke, et par ørepropper, samt et par sko. Blodet skal ha vært forsøkt tørket bort.

STÅR TOMT: Dette huset i småbyen Orvault utenfor Nantes tilhører Troadec-familien. Foto: Laetitia Notarianni / AP

Det ble hverken funnet tannbørster eller hårbørster og sengene var strippet for sengetøy. I vaskemaskinen fant politiet imidlertid våte klær og delvis fuktig sengetøy var hengt opp til tørk. I kjøleskapet var mat i ferd med å ble dårlig, og i kummen sto det oppvask.

Onsdag returnerte politiet til boligen med «veldig sofistikert» teknisk utstyr for å lete etter flere spor, sier statsadvokat Pierre Sennès.

Dømt for drapstrusler

Sennès opplyser også at Sebastien Troadec ble dømt til samfunnsstraff som mindreårig etter å ha kommet med drapstrusler på bloggen sin. Til franske medier beskriver klassekamerater av 21-åringen ham som stille, vennlig og en «som alltid var klar for å hjelpe til».

Den 16. februar anmeldte mor og datter at Charlottes bankkort hadde blitt misbrukt til å betale for videospill på nettet, ifølge statsadvokaten. Han har tidligere opplyst at det ikke har vært aktivitet på noen av de fire familiemedlemmenes bankkontoer eller mobiltelefoner siden 17. februar. Den siste telefonen som ble skrudd av var Sebastiens, ifølge Sennès.