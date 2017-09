– Sengen min rullet fram og tilbake

Kunstneren er i Nord-Korea med et utvekslingsprogram for lokale og internasjonale kunstnere.

– Vi hadde lunsjpause så jeg var på rommet mitt på hotellet som ligger midt i sentrum av Pyongyang. Jeg satt på sengen min og plutselig begynte den nærmest å rulle frem og tilbake. Ute på gatene vibrerte lyktestolpene, så det var definitivt merkbart, – som et jordskjelv, forteller Morten Traavik.

Da gruppen møttes etter lunsj var det mange som sa de hadde merket det samme.

– Siden jeg har internett så jeg at internasjonale medier skrev at det var en prøvesprengning, og så sendte nordkoreansk fjernsyn en sending som bekreftet det samme, forteller kunstneren.

Traavik forteller at folk blant de internasjonale gjestene i gruppen er bekymret.

– Det er ikke hver dag sengen din vibrerer av en atomprøvesprengning, så det er klart det gjør inntrykk på folk. Mange er bekymret for at folk hjemme skal bli bekymret også, så jeg vil understrekte at vi er trygge og har det bra rent fysisk, sier han videre.

Et meteorologisk byrå i Japan sier at jordskjelvet i Nord-Korea var minst ti ganger så sterkt som ved forrige prøvesprenging i januar 2016, skriver Reuters.

– Det er ikke hver dag sengen din vibrerer av en atomprøvesprengning, sier Morten Traavik, til NRK. Her fotografert ved et tidligere besøk i landet. Foto: NRK

Delte reaksjoner

Nordkoreanerne reagerte med applaus da kunstnergruppen så tv-sendingen som bekreftet sprengningen sammen med de lokale samarbeidspartnerne og hotellansatte i lobbyen på hotellet der de bor.

– De reagerte på det som vi ville reagert på en seier for landslaget. For dem er det en selvforsvarshandling som viser at de er til å regne med og at de kan forsvare seg, sier Traavik.

– For dem er det en forsikring mot å bli invadert, fortsetter han.

– Trump hjelper regimet

Traavik har vært i landet i åtte dager og skal være der to dager til. Sammenlignet med tidligere besøk sier han at nå er det istid i Nord-Korea.

– Det har vært helt merkbart fra dag en. Det henger veldig mye antiamerikansk propaganda i gatene. Mine samarbeidspartnere er mer nervøse enn de vanligvis er for at vi skal få innblikk i hvordan samfunnet ser ut og så videre, sier Traavik.

– For meg er dette et krystallklart eksempel på at Trump og amerikanernes knallharde retorikk hjelper regimet, i stedet for å svekke det. Regimets svar er å stramme til, sier han videre.

Kunstneren forteller at det politiske klimaet gjør det vanskeligere for dem å få gjennomført det de vil få til i landet.

– Vi må kjempe mye hardere for å få mine nordkoreanske partnere med på å gjennomføre for eksempel ideen om å innføre moderne kunst i landet. Men – We Shall Overcome, avslutter Traavik.

Nord-Korea meldte søndag at de har gjennomført en vellykket test av en hydrogenbombe. Testen fant sted 05.30 søndag morgen norsk tid.