– Mugabe har ødelagt landet og må gå

Det er en historisk dag for Zimbabwe. Landets forsvarssjef skal i dag møte landets mektige leder gjennom 37 år, Robert Mugabe, som nå sitter i husarrest og prøve å overtale ham til å gå av.

Og sentralstyret i regjeringspartiet ZANU-PF vil på et møte vedta å kaste både han og kona Grace ut av partiet etter at alle fylkespartiene tidligere i uka krevde at den 93 år gamle presidenten måtte gå. Det sier lederen for krigsveteranene, Chris Mutsvangwa, til nyhetsbyrået Reuters.

VIL KASTE: Sentralstyret i regjeringspartiet ZANU-PF sitter nå i møte og vedtar trolig å ekskludere Robert Mugabe og kona Grace. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Deretter vil parlamentet på mandag eller tirsdag endelig vedta at han ikke lenger er president.

NRK er i fattigstrøket Lusaka der Kudawashe har bodd hele sitt liv. De fleste her støttet tidligere Mugabe.

– Mugabe har ødelagt landet vårt og nå må han gå, sier Kudawashe.

VIL FJERNE MUGABE: Hundretusenvis av mennesker krevde i går at Mugabe må gå. Foto: Ben Curtis / AP

Økonomien raknet

Han forteller at folk i Lusaka sluttet å støtte Mugabe rundt år 2000. Da raknet økonomien i landet på grunn av Mugabes vanstyre og inflasjonen løp løpsk.

– Det var forferdelig. Det var mat i butikkene, men vi hadde ikke penger, sier Kudawashe til NRK.

Han var en av millioner av zimbabwere som feiret i gatene og håpet på et bedre liv, da frigjøringshelten Robert Mugabe kom til makten i 1980.

Zimbabwe ble kolonisert av Storbritannia på slutten av 1800-tallet, og var en selvstyrt koloni fra 1923. Landet ble kjent som Rhodesia, styrt av et hvitt mindretallsregime som ensidig erklærte landets uavhengighet fra Storbritannia i 1965.

I 1980 ble Mugabe vinneren i landets første frie valg, og han har siden ledet landet.

Fakta om Robert Mugabe Ekspandér faktaboks Robert Gabriel Mugabe har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister. * Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med. * Mugabe ble født ble født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Han er utdannet lærer, og har i tillegg flere universitetsgrader. * I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. * Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat. * Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet. * I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president. * Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han får også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet. * Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender. * 15. november grep regjeringshæren makten i Zimbabwe og satte Mugabe i husarrest.

– Vil ha mat på bordet

Men Mugabe ble en stadig mer autoritær leder, og arven etter ham er høy arbeidsledighet, matmangel, korrupsjon, valgfusk og anklager om brudd på menneskerettighetene.

Arbeidsledigheten i Zimbabwe er over 90 prosent, ifølge fagforeninger i landet, og Verdensbanken anslår at 72 prosent av befolkningen lever i fattigdom.

Onsdag grep regjeringshæren makten og satte Mugabe i husarrest, men nekter for at det var snakk om et militærkupp.

– Militæret gjorde det rette. De forsøker å ta grep om situasjonen og få Zimbabwe på fote igjen. Personlig bryr jeg meg ikke om hvem som tar over. Det jeg vil er å få mat på bordet, penger i bankene og en blomstrende økonomi, sier 25 år gamle Mirriam Makore, ifølge NTB.

FEIRET: Hundretusenvis av mennesker feiret i går at Robert Mugabe må gå av som landets leder. Foto: Ben Curtis / AP

Folkefest mot Mugabe

I går var det ellevill folkefest mot Mugabe hvor folk danset i gatene, sang og krevde at Mugabe måtte gå.

Se video fra folkefesten der NRKs korrespondent var i går:

Men Mugabe og kona Grace er villige til å dø for det som er riktig og har ingen planer om å gå av for å legitimere denne ukas militærkupp, sa Mugabes nevø Patrick Zhuwao til Reuters lørdag.

KASTES: Robert Mugabe og kona Grace kastes i dag trolig ut av regjeringspartiet. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

I dag blir trolig Emmerson Mnangagwa, som fikk sparken som visepresident av Mugabe i forrige uke, utnevnt til midlertidig leder.

KAN IKKE STOLE PÅ: Eric Murai stoler ikke på Mnangagwa som trolig blir ny, midlertidig leder etter Mugabe. Foto: Thomas Amter/NRK

Urix forklarer: Mugabes håndlanger

Mange av innbyggerne uttrykker nå håp om at maktovertakelsen skal lede til en bedre framtid. Samtidig er det frykt for at Mugabe vil erstattes av en ny autoritær leder, slik at muligheten for en demokratisk utvikling etter Mugabes død forsvinner.

– Hva framtiden bringer, er det ingen som vet, sier Kudawashe som likevel håper på bedre tider for seg og familien.