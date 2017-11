– Mugabe vil heller døy enn å trekkje seg

Nevøen Patrick Zhuwao, som sjølv har søkt tilflukt i nabolandet Sør-Afrika, seier at han snakka med Grace Mugabe (52) i går. Ho fortalde at president Robert Mugabe (92) knapt nok har sove sidan militærkuppet tidlegare denne veka, men at helsa hans elles er god.

Ein demonstrant i Harare gir klart uttrykk for kva han meiner om førstedame Grace Mugabe. Foto: - / AFP

Nevøen skuldar hæren i Zimbabwe for å stå bak den store demonstrasjonen i hovudstaden Harare i dag, for å skjule at dei har gjennomført eit kupp. Og han gjer det klart at presidenten ikkje vil trekkje seg, fordi det vil vere å legitimere kuppet og brotet på grunnlova.

Marsj mot presidentpalasset

Det er langt mellom støttespelarane til den aldrande presidenten i gatene i Harare i dag. Fleire titusen menneske marsjerer i gatene for å demonstrere mot Mugabe, og leiaren for krigsveteranane, Victor Matemadanda, oppmoda menneskemengda til å marsjere mot presidentpalasset.

– La oss ta tilbake landet vårt frå Mugabe, sa han til stor jubel frå demonstrantane.

I føremiddag stansa politiet ei gruppe demonstrantar som ville marsjere mot palasset, men ifølgje fjernsynet i Zimbabwe har dei på nytt starta ein marsj mot presidentbustaden.

Ein kvinneleg demonstrant med ein klar bodskap. Mugabe må trekkje seg tilbake. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Matamadanda oppmoda demonstrantane om å gå mot det overdåge luksuspalasset, kjent for det karakteristiske blå taket.

– La oss gi bestefar Mugabe og sekretær-kona hans ein klar beskjed om å kome seg vekk, sa den karismatiske leiaren for krigsveteranane blant anna.