– Marokkanere er rystet og fordømmer det brutale drapet

En person er så langt pågrepet for drapet på de to kvinnene nær den marokkanske landsbyen Imlil. Innenriksdepartementet jakter på ytterligere mistenkte etter det som blir beskrevet som et brutalt drap.

Ifølge marokkanske myndigheter hadde de to skader etter vold med

en skarp gjenstand.

– Høyt prioritert

RYSTET: Journalist Mohammed Ahdaad sier marokkanerne er rystet over drapet på de to unge kvinnene. Foto: Privat

Mohammed Ahdaad er journalist i landets største avis Almassae. Han sier drapet har skapt sterke reaksjoner blant marokkanere flest.

– Den brutale måten disse jentene ble drept på har skapt reaksjoner i sosiale medier. Folk fordømmer det og krever at myndighetene setter inn ressurser for å arrestere de som står bak, sier Ahdaad til NRK.

Ahdaad har kilder i etterretningstjenesten som kan bekrefte at drapssaken har høy prioritert.

– Marokko er et turistland og vi tar imot 11 millioner besøkende årlig. Nå frykter man at denne saken vil skade omdømmet vårt internasjonalt. Rundt halvparten av turistene som kommer hit er europeiske, sier Ahdaad.

Ansees som trygt

SNAKKET MED LOKALE: Turoperatør Magnhild Ulvin Khouily sier lokalbefolkningen er sjokkert over drapet. Foto: Privat

Ahdaad sier området kvinnene ble funnet i er et populært reisemål for turister og marokkanere.

– Det er første gang noe slikt skjer der. Disse områdene er blant de minst kriminelle stedene i landet.

Marokko anses som et trygt land å reise i. Det er lavt kriminalitetsnivå og terrortrusselen er begrenset, ifølge en oversikt fra selskapet International SOS.

Magnhild Ulvin Khouily i Zbartravel arrangerer turer til området der kvinnene ble drept. Hun var selv i kontakt med lokale kjentfolk nær åstedet i går kveld.

– De er i sjokk over at noe sånt kunne skje der. De fortalte om mye politifolk i området. Det var da satt i gang en større aksjon, veiene var stengt, fjellturene var avlyst og over dem fløy flere helikopter. Siden kvinnene ble funnet, har det vært forbudt å gå i det nærliggende fjellterrenget rundt åstedet, forteller Khouliy.

Hun sier lokalbefolkningen er veldig gjestfrie og tar godt imot turister.

– Rammer lokalsamfunnet

FREDELIG: Sandro Della Mea sier lokalbefolkningen er positivt innstilt til turister. Foto: Privat

Sandro Della Mea har både vært i området som privatperson og guide. Han forteller om et fredelig område.

– Det er et utrolig flott sted å gå på tur. Jeg har alltid følt meg veldig velkommen, og lokalbefolkningen er gode å ta vare på turistene. Jeg skjønner ikke hvordan noen kan ha blitt drept der. Jeg har tenkt mye på det, etter at jeg leste om drapene i media.

– Det som har hendt vil ha en enorm innvirking på lokalsamfunnet fremover. I området der kvinnene ble funnet, bor det veldig få mennesker. Det er reiselivsfolk og gjetere, sier han til NRK.

Daglig leder i reiseselskapet Hvitserk Rasmus Ramstad har selv vært i området og selskapet hans har arrangert flere turer dit.

– Vi har alltid opplevd dette som et trygt sted. På våre turer har vi aldri kommet bort i ubehagelige opplevelser med lokalbefolkningen, men alltid blitt tatt godt imot, sier Ramstad til NRK.