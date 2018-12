Det bekrefter 28-åringens mor, Irene Ueland, til NRK. Moren beskriver en varm, friluftsglad og engasjert datter.

– Hun var så utrolig god. Hennes første bud var sikkerhet. Jentene hadde tatt alle forholdsregler før de la ut på denne turen, sier Irene Ueland.

Den 28 år gamle kvinnen fra Bryne var på backpacking-tur i Marokko sammen med sin 24 år gamle danske venninne Louise Vesterager Jespersen.

De to studerte til daglig sammen ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø kommune, men hadde reist til Marokko på juleferie. Ifølge rektor Petter Aasen ved USN var de to kvinnene på en måneds lang privat ferie i landet. Mandag morgen ble de funnet drept på en fjellsti ved en landsby i Atlasfjellene.

Det siste moren hørte fra datteren, var søndag 9. desember da de hadde kommet frem. Maren skrev hun en melding om at alt var bra, men at hun ikke kom til å ha mobilen så mye på fremover.

Tirsdag formiddag kunne marokkansk politi bekrefte at en person er arrestert og mistenkt for drapene på de to studentene.

Norsk politi på vei

De to kvinnene skal ha blitt funnet med voldsskader. Disse skal ha blitt forårsaket av en skarp gjenstand.

Det er startet en omfattende kriminaletterforskning i området. I går ble en rekke veier stengt og organiserte fjellturer avlyst, som følge av drapet.

Tirsdag morgen bekrefter Kripos til NRK at en norsk politimann er på vei til området der de to kvinnene ble funnet drept.

– En norsk politimann som jobber i Rabat i Marokko, er på vei mot Marrakech og området nå. Der vil det være en marokkansk etterforskning, og han vil være et bindeledd, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos til NRK.

Han forteller at de foreløpig ikke har bestemt seg for om etterforskere fra Norge skal sendes til Marokko.

– Veldig trist

Sent mandag kveld la moren til den avdøde 28-åringen ut en melding på Facebook der hun minnes datteren sin.

– Det er forferdelig å få en slik beskjed. Ingen kan være forberedt på noe sånt. Jeg kunne ikke tenke meg at hun var fra vesle Bryne, sier ordfører i Time, Reinert Kverneland.

Reinert Kverneland, ordfører i Time kommune. Foto: Anders Fehn / NRK

– Når det tyder på at det heller ikke var en naturlig dødsårsak, er det ennå vanskeligere. Det er ufattelig trist. Verden har blitt tøff, legger han til.

Klepp og Time kalte i går kveld sammen kriseteam for å gi bistand til familien. De har allerede vært i kontakt med familien.

– Vi føler veldig med familien, og vil følge dem opp så mye som de måtte ønske og trenge framover.