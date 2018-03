– La ikke deres døtre gå på skole igjen

En innbygger i landsbyen Dapchi forteller at mange flyktet da ryktene om at biler med Boko Haram-krigere var på vei mot byen, hvor 110 jenter i alderen 11–19 år ble bortført fra en skole for en måned siden.

Lykkelig far

– Jeg er så lykkelig, lykkelig!

Det forteller Mohamed Modu på telefon til NRK fra landsbyen nord i Nigeria. Han forteller gledestrålende at begge de to døtrene hans er tilbake og i god behold.

Aisha og Fatima er 15 og 17 år, og ble levert tilbake onsdag morgen, forteller Modu.

– De er i god behold. Jeg er så glad!

NRK spør om han vet hvorfor Boko Haram leverte jentene tilbake.

– Jeg vet ikke, men presidenten lovte at de skulle bli satt fri. Nå har han holdt løftet sitt.

Linjen blir brutt før NRK får spurt mer om omstendighetene rundt tilbakeføringen.

Dette bildet er tatt 28. februar og viser fedre som går gjennom listen med navn på de kidnappede jentene ved Government Girls Technical College som ble bortført av Boko Haram 19. februar. Foto: Aminu Abubakar / AFP

La ikke jenter gå på skole

– De kom kjørende inn i byen rundt klokken 2 på natten i ni biler. Jentene ble sluppet løs i sentrum. Da skrekkslagne vitner tittet ut, ropte soldatene «dette er en advarsel til dere alle», forteller Ba'ana Musa til det internasjonale nyhetsbyrået AP.

Mange valgte å forlate hjemme sine, i frykt for at Boko Haram-krigerne kom for å angripe.

– Vi løp av gårde, fra skjulestedet kunne vi se dem og plutselig helt overraskende så vi jentene komme ut av bilene, sier Umar Hassan til AP.

– De (mennene red.anm.) samlet sammen jentene, snakket med dem i noen minutter og så dro de uten konfrontasjoner, forteller Kachallah Musa.

Flere skal ha fanget opp den klare advarselen om at foreldre ikke bør la sine døtre gå på skole.

– Vi gjorde det av hensyn til jentene. La aldri deres døtre gå på skolen igjen, forteller vitner at Boko Haram-mennene ropte.

Det er foreløpig uklart om hvor mange av jentene som er levert tilbake.

– Når jeg kommer til Dapchi, skal vi undersøke om noen av jentene mangler, sa Bashir Manzo til AP.

Hans 16 år gamle datter var en av dem som ble bortført, og en av dem som kom til rette i natt norsk tid.

Ifølge gruppen #BringBackOurGirls kan det være seks jenter som mangler, men de har ikke fått bekreftet dette endelig.

Det er de frigitte jentene som forteller at fem av jentene døde i Boko Harams fangenskap, mens en holdes tilbake.

Uansett uttrykker gruppen sin lettelse over at flesteparten av de 110 jentene ser ut til å ha kommet hjem. #BringBackOurGirls har presset på for at myndighetene og militære skal engasjere seg i jentekidnappingene.

Ett av klasserommene på skolen i Dapchi hvor 110 jenter ble bortført fra. Foto: Afolabi Sotunde / Reuters

Utdanning er synd

Boko Haram, som oversatt til norsk betyr «vestlig utdanning er synd», har flere ganger de siste årene kidnappet skolejenter. Til sammen skal minst 2000 jenter og kvinner være bortført de siste årene, ifølge tall fra Amnesty International.

I 2014 ble 276 jenter bortført fra en internatskole i Chibok. 100 av dem er fortsatt ikke kommet til rette. Enkelte skal ha blitt tvunget til å gifte seg med Boko Haram-krigere og mange av dem har fått barn med sine kidnappere.

Advarsel om bortføring

De to siste dagene har det vært en krangel mellom Amnesty International og det nigerianske militæret. Amnesty hevder militære kilder før bortføringen i februar mottok advarsler og tips om at angrep fra Boko Haram kunne ventes i Dapchi.

Militære talsmenn kaller dette rent oppspinn.

Presidenten i Nigeria, Muhammadu Buhari, har vært under et stort press siden Dapchi-jentene ble kidnappet. Bortføringen av de 110 jentene er den største siden Chibok. Buhari gikk til valg med løftet om å slå tilbake Boko Haram.

Informasjonsminister Lai Mohammed avviser overfor nyhetsbyrået Reuters at det er betalt løsepenger for å få jentene fri.

– Den eneste betingelsen vi fikk, var at de ikke ville overlevere jentene til militæret, men var villig til å sette dem fri i sentrum av Dapchi såfremt ingen militære var i nærheten, sier informasjonsministeren.