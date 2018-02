Far til bortførte skolejenter i Nigeria: – Jeg har ikke hørt fra dem

– Jeg har ikke hørt noe fra jentene mine siden de ble bortført. Jeg har ikke fått noe informasjon i det hele tatt, sier Mohammed Modu til NRK, på telefon fra Nigeria.

Han er far til to av jentene som brutalt ble bortført fra jenteskolen, som militante islamister fra Boko Haram stormet for en uke siden.

Dette er det eneste Modu rekker å si før linjen blir brutt. Stemmen hans er fortvilet. Han aner ikke hvor døtrene er, eller hvordan de blir behandlet, men han frykter nok det verste.

Sandalene som ligger strødd utover skolegården i landsbyen Dapchi, er ordløse vitner. 110 unge jenter ble bortført mandag 19. februar. Det bekreftet myndighetene søndag, etter flere dager med forvirring og falske nyheter.

Nigerias president Muhammadu Buhari har kalt kidnappingen en «nasjonal katastrofe». Ekstra styrker og fly er satt inn i letingen.

En slektning av en av de bortførte skolejentene, viser din dype fortvilelse. Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

Militæret får kritikk

Dette er trolig den største massebortføringen i Nigeria, etter at 276 skolejenter ble bortført fra Chibok i 2014.

– Landet vårt har ikke lært noe på disse fire årene. Det er ordentlig trist, sier Emman Usman Shehu til NRK.

Han er en av de ledende aktivistene i «Bring Back Our Girls». Bevegelsen sørget for at verden fikk øynene opp for overgrepene, som begås av Boko Haram nordøst i landet.

– Militæret har ikke kompetanse eller kapasitet til å drive skikkelig etterretning. De burde selvsagt også ha sikret skolene som ligger i disse sårbare områdene, sier Shehu.

Han har vært med på alle demonstrasjonene til «Bring Back Our Girls». Nå kjemper Emman Usman Shehu for at de bortførte jentene skal komme til rette igjen. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / Afp

Guvernøren i delstaten der massebortføringen fant sted, klandrer militæret for tragedien. Han hevder at militæret trakk seg ut fra området bare en uke før islamistene fra Boko Haram stormet skolen.

Nigerias informasjonsminister Lai Mohamed sier til BBC at de vil snu hver stein for å redde disse jentene.

Vet ikke hvor jentene er

– Vi har kontakt med flere av foreldrene. De er naturlig nok fortvilte, forteller Emman Usman Shehu. Han sier at de fortsatt ikke har et klart bilde av som skjedde den skjebnesvangre mandagen for en uke siden.

– Hvor tror du jentene er nå?

– Et eller annet sted i området der Boko Haram herjer. Jentene kan være i Niger, i Kamerun, i området rundt Tsjadsjøen, eller til og med i Sambisa-skogen her i Nigeria, sier han.

Til daglig er Shehu direktør for det «Internasjonale instituttet for journalistikk» i Abuja. Han har vært på hver eneste demonstrasjon som «Bring Back Our Girls» har holdt de siste fire årene. Nå har han fått 110 skolejenter til å kjempe for.

– Egentlig dreier denne kampen seg om mange flere. Ofte får vi ikke engang vite at barn og voksne er bortført av Boko Haram. Ingen har oversikten, men det er snakk om tusenvis, sier han.