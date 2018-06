Nord-Koreas leder Kim Jong-un tar ingen sjanser under toppmøtet med USAs president Donald Trump. På flyet som ankom Singapore i går formiddag skal han ha hatt med seg sitt eget mobile toalett.

Les også: Dette står på spill før skjebnemøtet

– I stedet for å bruke et offentlig toalett har den nordkoreanske lederen med seg et personlig toalett når han reiser, sier Lee Yun-keol, et tidligere medlem av den personlige livvakttjenesten til Kim-familien, til Washington Post.

MED STATSMINISTEREN: Kim Jong-un dro og møtte Singapores statsminister etter ankomsten sønsdag formiddag. Foto: Wong Maye-e / AP

Årsaken er ifølge Lee frykt for at informasjon om statslederens helsetilstand, hentet fra avføringen hans, skal havne i feil hender.

Spekulasjoner om dårlig helse

Kims helse har lenge vært en prioritet for amerikanske og sørkoreanske etterretningstjenester, og flere rapporter spekulerer på om han lider av både diabetes, høyt blodtrykk og psykiske lidelser som en følge av en usunn livsstil med mye alkohol og røyking.

– Helsetilstand, inkludert bruk av medisiner, kan påvirke en statsleders beslutningsevne. Et dødsfall eller svekkelse av en leder kan føre til ustabilitet og ha potensielle konsekvenser for amerikanske interesser, sier den tidligere nestlederens for CIAs Korea-divisjon til Fox News.

Droppet personlig presidentfly

Andre detaljer ved Kims reise til Singapore har også vakt oppsikt. Blant annet ankom han ikke toppmøtet i sitt personlige Ilyushin-62 jetfly, men i et kommersielt Air China Boeing 747.

DROPPET EGET FLY: Kim skal ha droppet sitt personlige Ilyushin-62 jetfly, til fordel for et kinesisk kommersielt fly. Foto: Tim Chong / Reuters

På internett-tjenesten FlightRadar24 kunne man følge med på statslederens flyrute fra det øyeblikket flyet krysset grensen til Kina.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge den singaporianske avisen The Straits Times har flere foreslått at valget av flyrute, som for det meste gikk over kinesisk fastland, var gjort for å maksimere beskyttelse og understreke kinesisk støtte til Nord-Korea.

Kim skal også ha fraktet med seg sin personlige limousin i et eget cargofly.

Oppholdet i Singapore er statslederens andre utenlandsbesøk siden han kom til makten i 2011.