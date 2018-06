Dette står på spill før skjebnemøtet

Klokken 03.00 natt til tirsdag skal den amerikanske presidenten håndhilse på Nord-Koreas leder for første gang. Da møtes de to til et historisk toppmøte. Det vil skje på Capella Hotel, en femstjerners luksusresidens på den lille øya Sentosa i Singapore.

Det er første gang Nord-Koreas øverste leder møter en sittende amerikansk president.

Capella Hotel på øya Sentosa i Singapore. Her skal toppmøtet holdes mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Foto: HANDOUT / Reuters

Samtalene kan lede til at Nord-Korea stanser utvikling og produksjon av kjernefysiske våpen. Det kan også komme på plass en fredsavtale mellom partene i Koreakrigen. Det skjer i så fall 65 år etter det ble enighet om en våpenhvileavtale.

PÅ PLASS: Også Kim Jong-un ankom Singapore søndag. Foto: Social Media / Reuters

Donald Trump og Kim Jong-un vil med det skrive seg inn i historiebøkene, men det er ikke selvsagt at de to finner en løsning.

Uansett utfall av disse første samtalene mener de fleste det er positivt at de to møtes. Det er bedre å snakke sammen i et møterom enn å true hverandre med atomkrig og utslettelse.

Alt er klart før toppmøtet på Capella Hotel. Foto: Wong Maye-E / AP

Ukjent møteagenda

Foreløpig er det ikke kjent hvordan samtalene vil organiseres. De vil preges av at det er første gang Kim og Trump møtes og kan snakke med hverandre. Likevel er det ventet at kravene de har vil bli presentert for motparten.

Det spekuleres i om samtalene vil strekke seg over to dager, og at Sør-Koreas president Moon Jae-in muligens vil delta i et av møtene.

Sør-Koreas president Moon Jae-in. Foto: Reuters TV / Reuters

Det er knyttet stor interesse til hvordan kjemien mellom Trump og Kim vil fungere. Begge har fremstått som udiplomatiske og tilbøyelige til å komme med fornærmende uttalelser om motparten. Samtidig er de pragmatiske og lar seg ikke styre av fintfølende prinsipper.

De lar neppe noen tidligere sleivkommentarer stå i veien for en gunstig eller lønnsom avtale.

Har vist forhandlingsvilje.

I forkant av møtet har Kim Jong-un vist at han mener alvor, og er villig til å føye seg etter amerikanerne på flere områder. I forrige uke sparket han tre av sine toppgeneraler.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, skal både forsvarsminister Pak Yong-sik, generalstabssjef Ri Myong-sung og hærens øverste politiske offiser Kim Jong-gak ha blitt fjernet fra sine stillinger. De er erstattet av yngre og mer moderate generaler.

Utskiftningene skal ha skjedd etter intern uenighet om hvordan nordkoreanerne burde forholde seg til USA og kravene om nedrustning.

Kim Jong-un har i tillegg løslatt tre amerikanske statsborgere som har sittet fengslet i Nord-Korea for spionasje.

De tre amerikanske statsborgerne Kim Dong Chul, Kim Hak-song og Tony Kim ved hjemkomsten til USA og Andrews Air Force Base i Maryland 9. mai. Her tas de imot av president Donald Trump Foto: MARK WILSON / AFP

Nordkoreanerne har også ødelagt et av sine anlegg for testing av atomvåpen i Pyonggye-ri, og lovet stans i testoppskytinger av sine raketter.

Dette er konkrete tiltak som åpenbart skal vise USA at nordkoreanerne er villige til å forhandle.

Trumps krav

Det er liten tvil om hva Donald Trump ønsker å få ut av samtalene med Kim Jong-un. Han vil kreve, uten forbehold, at Nord-Korea avvikler sitt atomvåpenprogram og bidrar til nedrustning på Korea-halvøya. USA har som ufravikelig krav at Nord-Korea ikke skal ha kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen.

Nordkoreanerne tester en rakett av typen Hwasong-14. Bildet ble frigitt 5. juli 2017 av det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA. Foto: KCNA / Reuters

Nordkoreanerne vil i forhandlingene være helt avhengig av å bli sett på som en reel trussel mot USA og landets allierte i regionen. Det har vært deres viktigste forhandlingskort siden 1953. Landet har brukt 40 år på sitt atomvåpenprogram. De har betalt en svært høy pris gjennom knallharde sanksjoner og isolasjon.

Det nordkoreanske regimet har en veletablert frykt for at USA vil angripe dem. Det er ikke uten grunn at landet har bygget seg opp til verdens fjerde største militærmakt med nærmere 1.2 millioner soldater under våpen.

Nordkoreanske infanterister under en militærparade i Pyongyang 15. april 2017. Foto: STR / AFP

Nå må nordkoreanerne ta stilling til om de kan gi fra seg det de mener er deres sikkerhetsgaranti. Den videre prosessen vil avhenge av dette. Det vet Donald Trump. Presidenten er nok klar over at om det skal lykkes å få nordkoreanerne med på en slik avtale, må han vise forståelse for hvordan Nord-Korea vurderer sin egen sikkerhet og oppfatter sine omgivelser.

Donald Trump må også ha et godt svar på spørsmålet han kanskje vil få fra Kim Jong-un: Hvorfor skal du ha atomvåpen og ikke jeg?

Trump vil sannsynligvis også ta opp spørsmål knyttet til menneskerettigheter og de 7800 amerikanske soldatene som fortsatt er savnet etter Koreakrigen.

Kims krav

Det er heller ingen hemmelighet hva Kim Jong-un ønsker å få ut av samtalene. Han vil løfte Nord-Korea ut av fattigdom, redusere matmangelen og bedre levevilkårene for landets 25 millioner innbyggere.

Et viktig skritt vil være å få opphevet sanksjonene mot landet, slik at nordkoreanerne blir en del av det internasjonale finanssystemet og kan eksportere kull, tekstiler, jern og sjømat.

En nordkoreansk tekstilarbeider ved en fabrikk i Pyongyang Foto: Wong Maye-E / AP

Kim vil sannsynligvis også be om ulike former for bistand og at det investeres i nordkoreansk industri og næringsliv.

I tillegg er det kommet signaler om at Kim Jong-un vil kreve erstatning for lidelser, overgrep og krigsforbrytelser som nordkoreanerne ble påført under det japanske okkupasjonsregimet fra 1910 til 1945.

I 1965 mottok Sør-Korea 800 millioner dollar i bevilgninger og gunstige lån fra Japan. Nord-Korea har aldri fått noe. Det kan komme krav om erstatninger i milliardklassen.

Tidligere koreanske sexslaver under en markering i Seoul i 2015. Sør-Korea har fått erstatning for overgrepene som ble utført av japanske soldater under okkupasjonen av landet frem til 1945. Nå er det ventet at Nord-Korea kommer med et lignende krav. Foto: JUNG YEON-JE / Afp

Kim Jong-un også vil legge frem krav som omhandler regimets sikkerhet. Kim frykter naturligvis at han blir lurt. Går han med på å avvikle sitt atomvåpenprogram vil han være et lett bytte hvis USA, eller en annen stat, går til angrep på Nord-Korea en gang i fremtiden.

Nordkoreanerne har sett hva amerikanerne har gjort i Afghanistan og Irak. De vil ikke lide samme skjebne.

Kim er klar over at Nord-Korea ikke på noe tidspunkt vil være i stand til å bekjempe USA militært, men nordkoreanerne vet at amerikanerne nødig vil angripe dem hvis de selv risikerer å bli rammet av kjernefysiske våpen. Masseødeleggelsesvåpen fungerer derfor som en garanti for regimets eksistens.

Et krav fra Kim kan være en form for en avtale mellom Nord-Korea og USA som også involverer andre stater som Japan, Sør-Korea, Kina og Russland. Avtalen kan bygges opp som en ikke-angrepspakt, der de involverte garanterer at de ikke vil gå til krig mot hverandre i denne regionen.

Et tredje krav fra Kim kan også være at amerikanerne reduserer sitt militære nærvær i regionen. Det betyr at amerikanske baser i Sør-Korea og Japan må avvikles.

Et amerikansk kampfly tar av fra Osan Air Base sør for Seoul. Kim Jong-un kan fremme krav om at flere av basene skal legges ned. Foto: Ahn Young-joon / Ap

Går amerikanerne med på det, vil det være et klart brudd på deres forpliktelser. Hvordan vil deres allierte reagere?

Kan det bli en fiasko?

Selv om forhåpningene er store, så er det en risiko for at møtet og samtalene mellom Kim og Trump ender uten resultat.

Det finnes nok av dem som mener at den amerikanske presidenten ikke er egnet til å føre samtaler med noen som helst, og i alle fall ikke der målet er å sette i gang forsoning og en fredsprosess.

Trumps kritikere påpeker at han knapt har erfaring eller forståelse for utenrikspolitikk eller diplomati.

Det samme kan sies om Kim Jong-un. 35-åringen har aldri vært en del av internasjonale forhandlinger. Dette er for ham en ny og ukjent arena.

De er klar over at mye står på spill. Skal det oppnås enighet må de gi etter på enkelte punkter. Samtidig må begge kunne erklære seg som vinnere for sitt hjemmepublikum.

Skal samtalene føre til noe positivt, må de være godt forberedt og vise respekt for hverandres synspunkter.

En hel verden vil følge med. Nå er det opp til Trump og Kim.

