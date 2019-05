– Jihadistene kan være en trussel mot oss

Mali er en tidligere fransk koloni som fikk sin selvstendighet i september 1960. Landet var lenge regnet som et av Afrikas mest stabile og demokratiske land.

I januar 2012 brøt det ut et voldsomt væpnet opprør i den nordlige delen av landet. Det var tuaregene, et nomadefolk ute i ørkenområdene, som krevde opprettelse av en egen stat.

De fikk hjelp fra islamistiske grupperinger som kom inn i Mali fra Libya. Blant disse var Ansar Dine og sidegrener av al-Qaida og Boko Haram.

Militsgruppene nedkjempet regjeringsstyrkene i nord, men det oppstod uenigheter mellom dem. Islamistene tok over kontrollen. Tuaregene som hadde startet opprøret ble fortrengt.

Islamistgruppene innførte strenge sharialover. Tusenvis av maliere flyktet sørover i landet eller til nabolandene.

Etter noen måneder med kamper i det nordlige Mali rykket de islamistiske opprørsgruppene sørover mot hovedstaden Bamako.

Det var en reel frykt for at islamistene skulle ta kontrollen over hele Mali. Landet kunne da fungere som et nytt arnested for internasjonal terrorisme.

I desember 2012 vedtok FNs sikkerhetsråd at en internasjonal styrke under fransk ledelse kunne stanse opprørerne. Styrken bestod av 10 000 soldater fra både afrikanske og vestlige land.

23. april 2013 ble det opprettet en internasjonal fredsstyrke i Mali. FN-styrken består nå av nærmere 15 200 soldater fra 53 ulike stater.

I dag er dette det farligste FN-oppdraget. Siden april 2013 har 155 soldater i fredsstyrken blitt drept. Hundrevis er påført alvorlige skader

Situasjonen for befolkningen i Mali er også vanskelig. Nærmere to tredeler av landets 18 millioner innbyggere lever i fattigdom. Mali er helt avhengig av omfattende bistand, men sikkerhetssituasjonen gjør dette arbeidet vanskelig.

Ibrahim Boubacar Keita har vært president i Mali siden september 2013. Keita har støtte i store deler av Malis befolkning. Han har klart uttalt at han ønsker å bevare Mali som ett land og stanse forsøket på å etablere en egen islamistisk stat i det nordlige Mali.

Kilder: al-Jazeera, BBC, Washington Post, France 24, SVT, Bild, Africa Confidential, The Guardian, The Independent og Le Monde.