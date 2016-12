– Jeg er en annenrangs borger i Egypt

14 måneder gamle Eliah vet ingenting om hat, der han prøver å reise seg opp ved å gripe tak i pappas bukseben. Men faren Hani Gamil har vokst opp i et Egypt der hatet mot kristne har blitt gradvis forverret.

– Jeg ønsker ikke å gi et slikt liv til min sønn. Jeg vil han skal ha et enkelt liv, ikke et vanskelig et, derfor vil jeg at han vokser opp i Norge, sier Hani.

Tatovering kan bety trøbbel

Et tatovert kors på håndleddet viser at Hani Gamil tilhører et av verdens eldste kristne kirkesamfunn: den koptiske kirke i Egypt.

– Hvis du er kristen, så må du ha dette korset tatovert på håndleddet.

Denne tatoveringen kan bety trøbbel i dagens Egypt.

Forfatter Lars Akerhaug har gitt ut boka "Siste jul i Kairo", om de kristne i Midtøsten.

– Jeg oppfatter at det at mange kristne er i ferd med å forsvinne fra Midtøsten er en av vår tids store tragedier. Det dreier seg om kirkesamfunn som nesten har vært der fra år null, sier Akerhaug.

– De som kan, reiser

Forfatter Lars Akerhaug har skrevet bok om de kristne i Midtøsten. Foto: Tormod Strand / NRK

Situasjonen for de kristne i Syria og Irak er ekstremt vanskelig, de som kan, reiser.

– I Irak er det nå færre kristne igjen, enn det er kristne irakere i Sverige, sier Akerhaug.

Men også i Egypt mener Akerhaug at kristne de siste tiårene har fått det gradvis vanskeligere. Framveksten av politisk islam er mye av forklaringen.

– Som et resultat av framveksten av islamisme har kristne og andre minoriteter kommet under press de siste tiårene. Det er ikke bare press fra islamister, men også fra vanlige mennesker som har tatt til seg denne måten å tenke om annerledes troende på: å regne alle som ikke er muslimer som annenrangs borgere i Egypt.

Går mest utover kvinner

Hani Gamil går inn i Drøbak kirke, og leser Fadervår, på arabisk. Foto: Tormod Strand / NRK

Hani Gamil søker ro i Drøbak kirke. Kristne fra Midtøsten får det stadig vanskeligere, fordi islamistiske krefter får mer makt, forteller han.

– De som føler dette mest, er kvinner. De er ikke tildekket med slør. Dermed signaliserer de at de er kristne. De opplever vold når de går på gaten. Stygge ord blir slengt etter dem. I noen områder av Kario risikerer de å bli utsatt for fysisk vold.

Hani kom til Norge for to år siden- på familiegjenforening med en norsk kvinne. Han har gjort som mange kristne i Midtøsten – reist til Europa.

– Feighet

Akerhaug mener norske kristne ledere har gjort altfor lite for de kristne i Midtøsten.

– Man er feige. Man tør ikke å snakke om disse sakene fordi det dreier seg om sameksistens mellom muslimer og kristne. Da blir dette straks et vanskelig tema. Man er svært høylytte om oljeboring, mens når det gjelder kristne i Midtøsten skal man gå stille i dørene, sier Akerhaug.