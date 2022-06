– Etter Columbine, etter Sandy Hook, Charleston, Orlando, Las Vegas, Parkland – har ingenting blitt gjort. Hvor mange blodbad skal vi godta?

Den amerikanske presidenten var tydelig da han talte for kongressen torsdag.

Den 14. mai ble ti mennesker skutt og drept på en matbutikk i Buffalo, i delstaten New York. Ti dager senere ble 19 barn og to lærere skutt og drept på en barneskole i Uvalde, Texas.

– Nå må det skje noe. Denne gangen må vi faktisk handle, uttalte Biden.

Rødt flagg-lover

Joe Biden ønsker strengere våpenlover, høyere aldersgrense for kjøp av våpen og strengere rødt flagg-lover.

De sistnevnte omfatter lovverk som åpner for å ta våpen fra personer som kan utgjøre en fare for seg selv eller andre, eller som har vært truende.

Hvite kors bærer navnene på skoleelevene som mistet livet ved masseskytingen i Uvalde, Texas. Foto: ALEX WONG / AFP

I løpet av de 17 minuttene talen varte, kom Biden med flere forslag til innstramminger av våpenlovgivningen.

– Om vi ikke kan forby halvautomatiske våpen, bør vi i det minste gjøre det vanskeligere å få tak i dem. Aldersgrensen bør heves fra 18 til 21. Bakgrunnssjekkene bør også skjerpes, sa presidenten.

Forbudet mot halvautomatiske våpen har vært en kampsak for Biden siden han var senator på tidlig 2000-tall.

President Joe Biden var tydelig i sin tale til kongressmedlemmene torsdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Etter masseskytingen på barneskolen Sandy Hook, har også presidenten gjentatte ganger henvendt seg til kongressen, med et ønske om innføring av bakgrunnssjekk.

Stor politisk motstand

Dette er ikke den første gangen Joe Biden har uttrykt et ønske om strengere våpenlover. Om han får gjennomslag nå, er lite trolig, skriver avisen New York Times.

Presidenten adresserte også den politiske motstanden han har møtt i sitt forsøk på strengere lover.

– Herregud, at flesteparten av de republikanerne i senatet ikke ønsker at disse forslagene skal diskuteres engang, er for meg uforståelig. Vi kan ikke feile det amerikanske folket nok en gang, sa presidenten.

Republikaner Dan Bishop (foran) under sitt forsvar av våpenlovene. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Et av hovedargumentene til flere republikanske kongressmedlemmer, er at innstramming av våpenlovene tar fra amerikanere muligheten til å forsvare seg.

Retten til å bære våpen er også nedtegnet i den amerikanske grunnloven.

Republikaner og representant for delstaten Nord Carolina, Dan Bishop, uttalte etter talen han mente at det demokratiske partiet forsøkte å skylde masseskytingene på republikanerne.

– Dere skal ikke få hundset oss til å fjerne grunnleggende friheter fra det amerikanske folk, uttalte kongressmedlemmet.

«Grotesk» lovforslag

Heller ikke tidligere president Donald Trump har vært for strengere lover.

Han mener masseskytingene heller er et bevis på at flere amerikanere bør bære våpen, skriver storavisen.

Donald Trump under sin tale til våpenlobbyist NRA (National Rifle Association). Foto: Michael Wyke / AP

Det samme uttalte han under en tale til våpenlobbyen NRA (National Rifle Association) et par dager etter masseskytingen i Uvalde.

Trump leste videre opp navnene på alle de 19 barna, og sa at de var ofrene til en «villmann» som var ute av kontroll.

Videre beskrev han forslag om strengere våpenlover som «groteske», skriver NTB.

Demonstranter utenfor årsmøtet til NRA fredag forrige uke. Møtet ble holdt kort tid etter masseskytingen i Uvalde, Texas. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

– Vi må alle stå sammen, republikanere og demokrater, i alle stater, og på alle regjeringsnivåer, slik at vi endelig kan herde skolene våre og beskytte våre barn. Det vi trenger nå er en overhaling fra topp til bunn av sikkerheten ved skoler landet rundt, la Trump til.

Folket ønsker innstramming

Samtidig kommer det frem fra en undersøkelse utført av Reuters at flesteparten av amerikanerne er for strengere lover, skriver NTB.

Undersøkelsen, som ble gjennomført dagen etter masseskytingen i Uvalde, Texas, viser at 84 prosent av amerikanerne blant annet støtter bakgrunnssjekker av folk som ønsker å kjøpe våpen.

70 prosent sa at de støtter såkalte «røde flagg»-lover, og 72 prosent sier de støtter å øke aldersgrensa for å kjøpe våpen fra 18 til 21.

Lovendringene ble støttet av et stort flertall av folk som stemmer på både Demokratene og Republikanerne, og resultatene er i tråd med tidligere målinger, skriver Reuters.

35 prosent av de spurte sa at de tror Kongressen vil vedta strengere våpenlover i løpet av året, mens 49 prosent sier de tviler.