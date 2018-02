– Har løst mysteriet med «den skrikende mumien»

«Den skrikende mumien» som offisielt har hatt navnet «Ukjent mann E», ble funnet i 1886.

Den har vært lagret i en kjeller i flere år, men skal nå stilles ut i Kairo for første gang.

– Den grusomme mumien har lenge vært en gåte for forskerne. Den uvanlige mumifiseringen har forvirret egyptologer, og ingen har klart å avdekke historien bak den frem til nå, sier arkeolog og tidligere antikvitetsminister Zahi Hawass til den egyptiske nettavisen Ahram Online.

For noen år siden startet han Egypts offisielle mumieprosjekt, som har som mål å hente ut DNA og samle all informasjon om mumiene i en database.

Undersøkelsene av den skrikende mumien ga overraskende resultater.

Henrettet prins

DNA-resultatene bekreftet at levningene tilhører sønnen til faraoen Ramses III.

Han var ikke kledd i lin slik resten av mumiene er, men i saueskinn, som ble ansett som urent i oldtidens Egypt. Hender og føtter er bundet inn i lær, og i stedet for å gjennomgå en full mumifisering ble han lagt til tørk i natron. Noe av det ble også helt inn i munnen hans.

Forskere har tidligere trodd at den gapende munnen skyldtes at han ble forgiftet, men nye undersøkelser viser at han trolig ble hengt.

Disse opplysningene betyr at han kan identifiseres som prins Pentawere, som forsøkte å få sin egen far drept ved hjelp av hans andre kone, Tiye, sier Hawass.

Løste drapsgåte

Historien er skrevet ned på en papyrus med navnet «Harem-konspirasjonen», som befinner seg på Egizio-museet i Torino.

Ifølge historien var flere offiserer, soldater, tjenere, tryllekunstnere og kvinner fra faraoens harem med på sammensvergelsen. De ble avslørt, og teksten beskriver den rettslige prosessen som fulgte.

Teksten gir ikke svar på om Ramses III faktisk ble drept. Mumien hans er derfor undersøkt på nytt.

Han døde 60 år gammel og led av åreforkalkning, med døde ikke av alderdom.

Undersøkelser av halsen viser at han trolig ble stukket bakfra med en dolk eller kniv som skar over spiserør, luftrør og gikk helt ned til nakkevirvlene.

CT-bilder viser også at en amulett ble plassert i såret og i brystet. Disse skal være helbredelsesamuletter som skulle sikre faraoens liv etter døden.