Gravkammeret, som er oppdaget ved elven Nilen, skal ha tilhørt en adelsmann som jobbet som bydommer en gang mellom år 1500 og år 1000 før Kristus. Sånn omtrent.

STORT FUNN: Over tusen små statuer ble funnet. De skal forestille konger og ble brukt i forbindelse med begravelser. Foto: AFP Photo

Tror på mer

Graven består en åpen gårdsplass, to ganger og et gravkammer. Et eget rom med alle statuene ble også funnet. Statuene skal forestille konger fra forskjellige dynastier og ble brukt ved begravelser.

Sjefen for det arkeologiske arbeidet, Mostafa el-Waziri, sier til nyhetsbyråat AP at de forventer å finne flere statuer når de får gravd videre.

Viktig for turistindustrien

Luxor blir kalt verdens største friluftsmuseum på grunn av ruinene som finnes i byen og er et populært turistmål. Frykt for terror de siste årene har ført til at færre turister har tatt turen

HÅPER PÅ MER: De har allerede funnet mye, men arkeologene tror det er mer å hente ut fra gravkammeret. Foto: Staff / Reuters

til Luxor. Nye funn kan lokke flere til turistmålet som huser Kongenes dal, stedet der Faraoene fra Egypts stormaktsdager ligger begravet.

